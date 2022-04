Húsvéti ellenőrzések

Következő írásunk

A beutalások, a sürgősségi és szakorvosi ellátás, a sebészeti beavatkozások terén, valamint a paraklinikai vizsgálatok tekintetében is megnövekedett a tevékenység, a betegforgalom megközelíti a járvány előtti időszakét – közölte tegnapi tájékoztatóján András-Nagy Róbert, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere. Az intézményvezető arról is beszélt, a visszarendeződés még nem teljes, de azon vannak, hogy minden osztályon újraindulhasson a folyamatos beutalások szerinti ellátás is, közelebbről a reumatológia és a bőrgyógyászati osztály helyzetét rendezik.