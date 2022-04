Jelentős áremelésre kényszerül mind az ivóvíz-szolgáltatás, mind a szennyvízkezelés terén a sepsiszentgyörgyi székhelyű, 16 közigazgatási egységben szolgáltató Közüzemek Rt. az egyre magasabb energiaárak miatt. Az érintett önkormányzatokhoz benyújtott, az elkövetkező öt évre szóló tarifapolitikai elemzés szerint idén legkevesebb 27 százalékos drágulásra lehet számítani, míg az előrejelzés szerint a következő éveket tekintve csökkenő mértékben bár, de további áremeléseket tart szükségesnek a szolgáltató. Az ivóvíz, valamint a szennyvízkezelés köbméterenkénti idei végső ára még nem ismert, mivel az országos szabályzó hatóságnak is jóvá kell hagynia, így azt sem tudni még, hogy mikortól lesz érvényes az új díjszabás. A szolgáltató szerint ennek mihamarabb meg kellene történnie, mivel az energiaárak emelkedése miatt máris veszteségeik vannak.

Mint ismert, a Közüzemek mint regionális szolgáltató az Aquacov Közösségek Közötti Társuláshoz csatlakozott közigazgatási egységekben látja el az ivóvíz biztosítását, valamint a szennyvíz kezelését, ezért az új ötéves árpolitikát és a kapcsolódó beruházási terveket a társulásnak is jóvá kell hagynia. A közgyűlésbe minden önkormányzat egy küldöttet nevez ki képviseleti megbízással, illetve ez esetben a tervezett tarifapolitika és beruházási elképzelések elfogadására.

Kozsokár Attila a Közüzemek igazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy az önkormányzatok nagy része már meghozta az erre vonatkozó döntést, és e hónap tizenegyedikén a közgyűlés is összeül. Azt követően, hogy jóváhagyták a díjszabásra és a beruházásokra vonatkozó iratcsomót, hátravan még, hogy a Közszolgáltatások Országos Szabályzó Hatósága (ANRSC) is rábólintson, és csak azt követően lépnek érvénybe az új egységárak az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízkezelés terén. A megyei önkormányzat, valamint Sepsiszentgyörgy városi képviselő-testülete múlt héten nevezte ki a küldöttjét. A vonatkozó határozatok mellékletei tartalmazzák a Közüzemek által összeállított, ötéves távlatra készített gazdasági és pénzügyi elemzést is, beleértve a díjszabás évenkénti alakulását, valamint a különböző településeken tervezett beruházásokat.

A tarifát illetően idénre legkevesebb 27 százalékos drágítás szerepel az elemzésben, ami azt jelenti, hogy az ivóvíz egységára a jelenlegi köbméterenkénti 5,15 lejről (4,33 lej áfa nélkül) 6,54 lejre nő, míg a szennyvízkezelés köbméterenkénti egységára meghaladja a 4,5 lejt, a jelenlegi 3,61 lej helyett. Kozsokár Attila lapunk megkeresésére ugyanakkor elmondta, ezek az árak nem a véglegesek, ugyanis még nem tartalmazzák az infláció mértéke szerinti kiigazítást. Ez utóbbi akkor történik meg, amikor az országos hatóság rábólint az új díjakra, és a kiigazítás a jóváhagyás pillanatában érvényes inflációs ráta szerint történik. Az igazgató továbbá elmondta, hogy nem tudni, a hatóság mikor hozza meg a döntését, így egyelőre ők sem tudják, hogy az új tarifák mikortól lesznek érvényesek, de a szolgáltatónak sürgős lenne, mivel az elszabadult energiaárak miatt máris veszteséget könyvelnek el.

Az ötéves tarifaképzést elővetítő csomagban a tervezett beruházások is szerepelnek. A leírtak alapján a Közüzemek mind a négy városban (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló), illetve 13 községben tervez kisebb-nagyobb beavatkozást. Ezek között az ivóvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése, bővítése, a víztisztító állomások berendezésének felújítása, az ülepítőállomások korszerűsítése, a kutak, tartályok eszközeinek cseréje szerepel. A beruházások teljes összege meghaladja a 21 millió lejt. Amint azt a vállalat vezetősége korábban már jelezte, a díjakat oly módon kell meghatározniuk, hogy a működési és más közvetlen vagy közvetett költségeken kívül a beruházások ellenértékét is belefoglalják, visszaosztva az egységárra. A finanszírozás egy részét ugyanakkor külső forrásokból szándékoznak megoldani, elsősorban uniós alapokból.