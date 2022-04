A Barshaker minőséget kínál /X/

A Barshaker és a kávé világa

A kávézás egy teljesen mindennapos szokássá vált az elmúlt évszázadok során. Annak idején még luxuscikként volt számontartva, manapság pedig minden utcasarkon hozzájuthatunk szinte bármilyen kávéfajtához. A minőség kérdése már más kérdés, amit a Barshaker csapata igyekszik megválaszolni a páratlan kínálatával, amiben egyaránt szerepelnek kitűnő specialty kávéfajták és az ezek elkészítésére szolgáló kávéfőzők, pörkölők, darálók, kellékek, kiegészítők stb. Lassan 15 éve, hogy a Barshaker, hogy belevágott a vendéglátóipari felszerelések forgalmazásába, amik között megtalálhatóak a méltán népszerű HoReCa termékek is. Egymás után nyílnak a különböző kávézók, amik egytől egyig igyekeznek egyedi színfoltjává válni az adott településnek, ez pedig manapság már csak oly módon lehetséges, hogyha kimagasló minőségű kávét kínálnak. A Barshaker éppen ehhez kínál segítséget.

A kézműves kávézó egyben kávépörkölő műhely is lehet

Egy vérbeli barista szakértelme ugyanis kiterjed a kavépörkölő használatára is, ami akár művészi szinten is művelhető. Ha az jár a fejünkben, hogy nyitunk egy specialty kávézót, akkor nem árt számba venni egy saját pörkölőműhely kialakítását is. Elég csak belegondolni abba, hogy marketing szemszögből ez mekkora előnyt jelent a konkurenciával szemben. A saját pörkölésű kávé hallatán sokan felkapják a fejüket, hiszen az újkori kávéforradalom kirobbanása óta, ami az Egyesült Államokban kezdődött a 2000-es évek elején, egyre nagyobb az igény nálunk is a prémium kávékra. Természetesen nem árt előtte egy piackutatást végezni, a kávépörkölő és az ahhoz szükséges eszközök utólag is beszerezhetőek, ha úgy tapasztaljuk, hogy megállná a helyét és plusz bevételre tehetnénk szert az üzemeltetése révén. A webáruházból minden kávépörkölőhöz szükséges termék beszerezhető. Továbbá igény szerint igényelhető szakszerű segítség a pörkölőgép használatához, üzemeltetéséhez.

A kézműves kávézók és kávépörkölő műhelyek egy teljesen új oldaláról mutatják be a kávézás kultuszát, amihez mindenképp szükség van a megfelelő eszközökre és egy tapasztalt barista szakértelmére. Így már minden adott ahhoz, hogy a fáradságos munkánk eredményeként résztvevői legyünk a specialty kávézás exkluzív világának, amit másokkal is megismertethetünk. (X)