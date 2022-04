Eltűnnek a szeméthegyek?

Környezetvédelmi vonatkozású jogszabályt fogadott el a kormány, mellyel igen régi gondokat lehetne orvosolni, legalábbis akkor, ha a törvény betűje mellé végre elszántság, politikai akarat is kerülne. Vagyis, ha a szerdai sürgősségi rendeletet, mely hulladékgazdálkodásról és az erdősítés ösztönzéséről is szól, nem csak tudomásul veszik az illetékes hatóságok, hanem alkalmazzák is.