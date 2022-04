A címvédő és házigazda Sepsi-SIC határozatlanul, nagyon erőtlenül kezdte a Konstancai Phoenix elleni elődöntő első mérkőzését, még úgy is, hogy Zoran Mikes tanítványai hozták a tőlük elvártat. Az 5. percben 13–10-re vezettek a zöld-fehérek, akik Daniel Raber vezetésével hatpontos plusszal zárták az első negyedet (24–18). A második játékrész még kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, az egyre jobban teljesítő vendégek előbb egyenlítettek 26-ra, majd egy rövid időre a vezetést is megszerezték (26–28). Innen felváltva pontoztak a csapatok, a Phoenix pedig további két alkalommal is előnybe került, ám az első félidő végén remekül hajrázó Ioana Ghizilă kosarainak köszönhetően a sepsiszentgyörgyi lányok egypontos fölénnyel vonultak szünetre (38–37).

A harmadik szakasz rajtját a tengerpartiak kapták el jobban, s miután ledolgozták hátrányukat, valamelyest leszakadtak vendéglátóikról (40–44). A magára találó Sepsi-SIC azonban gyorsan egyenlített (44–44), majd később egy 9–2-es rohammal a vezetést is átvette (53–46). A negyed utolsó pár perce a konstancaiakról szólt és 58–54-ről indult az utolsó játékrész. Ebben lányaink átvették a küzdelem irányítását, de Miroslav Popov tanítványai nem adták meg magukat, és a 34. percben felzárkóztak háromra (63–60). Ekkor ritmust váltottak a zöld-fehérek, akik 11 ponttal is vezettek (75–64), de végül 75–68-ra nyerték meg az egyik fél három sikeréig tartó elődöntő első mérkőzését.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, elődöntő – 1. mérkőzés: Sepsi-SIC–Konstancai Phoenix 75–68 (24–18, 14–19, 20–17, 17–14). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 600 néző. Vezette: Vlad Potra, Cristina Anuței, Claudia Patricia Handrea. Sepsi-SIC: Raber 13, Ghizilă 12/6, Jones 26/6, Pop, Fraser 20–Botos, Wallace, Cătinean 2, Croitoru 2, Nemes, Podar, Pašić. Edző: Zoran Mikes. Konstanca: Vega 12, Voica-Nagy 9/9, Mititelu 4, Hinriksdottir 16/3, Rosten 12–Ion, Auier, D. Fota, B. Fota 5, Petrof 10/6, Beldian. Edző: Miroslav Popov. Kipontozódott: Rosten (39.).

Marosvásárhelyen a KSE

A fennállása legjobb bajnoki helyezéséért harcban levő Kézdivásárhelyi SE ma 18 órától a Marosvásárhelyi Siriust fogadja az 5–8. helyekért kiírt helyosztón, a két nyertes meccsig tartó párharc második felvonását jövő kedden vívják a csapatok a Sirius otthonában, Marosvásár­helyen.