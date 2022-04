Fájó szívvel tudatjuk,

hogy a drága édesapa, nagyapa, dédnagyapa,

testvér, rokon, barát,

szomszéd, az uzoni

születésű

id. ANTAL LAJOS

életének 80. évében hosszas, de méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2022. április 11-én 15 órakor lesz a szemerjai új református temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1117226

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, keresztapa, koma és jó barát,

BEDER KÁLMÁN

szíve életének 72., házasságának 45. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után 2022. április 9-én

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait április 11-én 12.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a barátosi temetőben.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

2408

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata és após, az atyhai születésű sepsiszentgyörgyi

id. VINCZEFI IMRE

szerető szíve életének 77.,

özvegységének 9. évében megszűnt dobogni.

Temetése 2022. április 11-én, hétfőn 15 órakor lesz

a sepsiszentgyörgyi

közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodjék békében.

A gyászoló család

1117225



Megemlékezés

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, / változzék át bár porladó rögökké, /az élőkben tovább él – mindörökké.”

Fájó szívvel emlékezünk

DEÁK JÓZSEFRE halálának hatodik hónapjában.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1117218

Szomorú szívvel emlékezünk a tekerőpataki

FODOR SÁNDOR tanárra halálának hatodik hónapjában. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4325281

Egy éve már, hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, mindig fájó emlék marad. Szomorú szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi

id. JUGA JÁNOSRA halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4325287

Ülj le egy percre s gyújts egy gyertyát. / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. / A halállal a létnek nem szakad vége, / Emlékezz rá, s veled marad örökre. Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai

id. MÁRTON LŐRINCRE halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4325300

Fájdalommal emlékezünk a marosvásárhelyi születésű

dr. KEREKES JENŐ maksai családorvosra.

Szerettei

4325303

Fájó szívvel emlékezünk a gelencei születésű kézdivásárhelyi PALTÁN ISTVÁNRA halálának 4. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4325285

A két év és a hat hét veszteségének üzenete ma is: vigyázzatok, figyeljetek egymásra, szeressétek egymást és éljetek békességben. Mindenkor ezt juttatja eszünkbe édesapánk, a kilyéni

KONDOR GÁBOR és édesanyánk, KONDOR IDA

(szül. SIMON). Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

1117223

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi

TÓTH ERZSÉBETRE (szül. SZÁSZ) halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye és két fia

4325304