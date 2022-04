Jól kezdte a mérkőzést a Barcarozsnyó, már a 4. percben vezetést szerzett, egy eladott labdát kihasználva Darius Ciopo kapura tört, majd az előkészítését a jobb oldalon érkező Gabriel Solovăstru estében a jobb kapufa segítségével gólra váltotta (0–1). Nem sokkal később növelték előnyüket a vendégek, a 10. percben Raul Drugă hosszú indításánál Sütő Zalán és Niczuly Rajmond nagyot hibázott, tisztázás helyett a hátvéd és a kapus összeütközött, Alin Babei pedig az üres kapuba gurította a labdát (0–2).

Az ütközés során a hálóőr térdsérülést szenvedett, ápolásra szorult, így le kellett cserélni, helyére Szántó Albert érkezett. Negyedóra elteltével a házigazdák is veszélyeztettek, Vlad Toma lövését Fabian Petrescu hárította, ezt követően a túloldalon is akadtak újabb lehetőségek, viszont a sepsiszentgyörgyi kapus két távoli próbálkozást is hárított. A folytatásban a hazai csapat fokozta az iramot, ennek köszönhetően a 29. percben megszerezte a szépítő találatot, Toma beadását Máthis Mátyás a jobb alsóba továbbította (1–2).

A megyeszékhelyi gárda szünet után jobban játszott, beszorította ellenfelét, bár mezőnyfölénye meddőnek bizonyult, néhány veszélytelen helyzetet tudtak kialakítani. A hajrához közeledve a barcarozsnyói alakulat már csak az eredmény megtartására törekedett, így ellentámadásokra rendezkedett be, helyzetet azonban nem tudott értékesíteni. A második félidő nem hozott újabb találatot, így a székelyföldi csapat immár a legutóbbi hét mérkőzésén nyeretlen, legutóbb tavaly novemberben győzött.

3. Liga, 5. csoport, felsőházi rájátszás, 2. forduló: Sepsi OSK II.–Barcarozsnyói Olimpic 1–2.

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Răzvan Negară (Vaslui). Sepsi OSK II.: Niczuly (Szántó, 12.) – Popa, Sütő, Máthis, Veres, Dávid, Grigore (Horciu, 60.), Toma, Nistor (Uja, 60.), Kocsis (Pál, 60.), Șerban. Vezetőedző: Andrási Alexandru. Olimpic: Petrescu – Solovăstru, Poverlovici, David, Marin, Dumitro­vici, Drugă, Vîrcan, Ciopo (Argăseală, 59.), Mircescu (Ciobotea, 78.), Babei. Vezetőedző: Petre Lu­cian. Gólszerzők: Máthis (29.), illetve Solovăstru (4.), Babei (10.).

Prahova megyében az első fél­időt a kézdivásárhelyi csapat uralta, többször is megszerezhette volna a vezetést. Pakucs Norbert távoli lövését a hálóőr bravúrral hárította, majd Bandi Álmos senkitől sem zavartatva a kapusba rúgta a labdát. A házigazdák a szünet előtt szabadrúgásból veszélyeztettek, viszont Gabriel Bunduc magabiztosan védett. A második játékrészben a vendégek nem tudtak ígéretes helyzeteket kialakítani, azonban a Blejoi közel járt a gólszerzéshez. A hajrában egy kapu előtti kavarodás után a hazai együttes tizenegyest reklamált, azonban a játékvezető nem ítélt büntetőrúgást, így maradt a gól nélküli döntetlen.

További eredmények: * playoff: Székelyudvarhelyi FC–FC Pucioasa 1–0 (gólszerző: Antal 21.) * playout: Brassói SR–Plopeni 0–0, Brassói Kids Tâmpa–FC Hermannstadt II. 1–1 (Popa 45+1., illetve Iordache 8.).

A playoff rangsora:

1. Székelyudvarhely 2 0 0 4–1 47

2. Pucioasa 1 0 1 1–1 40

3. Barcarozsnyó 1 0 1 2–2 32

4. Sepsi OSK II. 0 0 2 2–5 29

A playout rangsora:

1. Kézdivásárhely 1 1 0 3–0 26

2. Blejoi 0 1 1 1–3 26

3. Hermannstadt II. 0 1 1 1–2 23

4. Plopeni 1 1 0 1–0 21

5. Brassói SR 1 1 0 3–1 17

6. Kids Tâmpa 0 1 1 1–4 14

A 3. forduló programja: * playoff: FC Pucioasa–Sepsi OSK II., Barcarozsnyói Olimpic–Székelyudvarhelyi FC * playout: Kézdivásárhelyi SE–Brassói SR, FC Hermannstadt II.–Blejoi, Plopeni–Brassói Kids Tâmpa.