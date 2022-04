Szombaton és vasárnap a Giurgiu megyei Prunduban rendezték meg a 2022-es motokrosszbajnokság első fordulóját, amelynek rajtjánál a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián a Bukaresti Steaua, míg az ozsdolai Ördög Zoltán a szintén fővárosi Top Cross TCS színeiben versenyzett.

A címvédő Tompa számára remekül rajtolt az aktuális MX2-es pontvadászat, hiszen a nehéz körülmények ellenére is egy-egy kör előnnyel nyerte meg a szezonnyitó verseny mindkét futamát, és remek teljesítményének köszönhetően a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. „Vasárnap egész nap esett az eső, és sártengerré vált a pálya, emiatt pedig nehéz körülmények között versenyeztünk. Mindannyian szenvedtünk, de még így is fölényesen diadalmaskodtam. Elégedett vagyok az eredményemmel, hiszen a tavalyi sérülésem után ez volt az első versenyem, és igazából készülni sem tudtam erre a futamra” – nyilatkozta érdeklődésünkre a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián. A tizenöt esztendős Ördög számára is jól indult a hétvégi viadal, hiszen motorosunk megnyerte az MX125-ös géposztály első futamát, ám motorhiba miatt sajnos a másodikon már nem ért célba, és így összesítésben a negyedik helyen fejezte be a giurgiui versenyt.

Eredmény: * MX2: 1. Tompa Krisztián (Husqvarna, Bukaresti Steaua), 2. Erős Koppány (KTM, Top Cross TCS), 3. Dennis Hăbeanu (KTM, Top Cross TCS) * MX125: 1. Nichita Novoidarschii (moldovai/KTM, Bukaresti Steaua), 2. Mihai Dine (KTM, Top Cross TCS), 3. Mih­nea Banu (KTM, Top Cross TCS), 4. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS). (tif)