Egy győzelemre a döntőtől

Az elődöntős párharc csütörtöki meccséhez képest a Sepsi-SIC villámrajtot vett a Konstancai Phoenix ellen, és egy 13–0-s részsiker után a zöld-fehér mezes lányok 21–6-ra nyerték meg a pénteki találkozó nyitószakaszát. A második negyed elején gyors kosárváltás után hullámvölgybe került a hazai csapat, a megtorpanást pedig a lehető legjobban használták ki Miroslav Popov tanítványai, és a 19. percben felzárkóztak öt pontra (35–30). A tengerpartiak jó sorozatát Daniel Raber törte meg (37–30), és a címvédő szentgyörgyiek hétpontos előnnyel vonultak az öltözőbe.

A szünetben Zoran Mikes felrázta tanítványait, akik felpörgették játékukat, és ahogy az első felvonásban, úgy most is megmutatták igazi arcukat és kíméletlenül hengereltek. Lányaink mind támadásban, mind védekezésben nagyot domborítottak, és a 29. percben húszpontos előnyre tettek szert (57–37). A negyed hajrája is a mieinkről szólt, és eldőlni látszott a párharc (63–39). A biztos győzelemmel a kezükben a zöld-fehérek visszavettek a sebességből, így kiegyenlítődött a küzdelem (69–48), és a konstancaiak a második után az utolsó szakaszt is megnyerték, ám a Sepsi-SIC 75–56 arányban hozta a meccset, és 2–0-ra vezeti az egyik fél három győzelméig tartó elődöntős párviadalt. A két csapat ma 18 órától ismét megmérkőzik egymással, ezúttal a tengerparti városban.

A másik ágon az Aradi FCC szintén kettővel vezet összesítésben, hiszen csütörtök után pénteken 77–73-ra győzte le vendéglátóját, a Szatmárnémeti VSK alakulatát.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, elődöntő – 2. mérkőzés: Sepsi-SIC–Konstancai Phoenix 75–56 (21–6, 16–24, 26–9, 12–17). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 500 néző. Vezette: Andrei Răileanu, Vlad Antonio Sandu, Diana Oprea. Sepsi-SIC: Pašić 15/3, Ghizilă 13/6, Jones 1, Pop, Fraser 16–Botos, Wallace 9/3, Cătinean 2, Croitoru 3/3, Nemes, Raber 11/3, Podar 5/3. Edző: Zoran Mikes. Konstanca: Vega 7/3, Voica-Nagy 8/6, Mititelu 5, Hinriksdottir 10, Rosten 15–Ion, Auier, D. Fota 3/3, B. Fota 4, Petrof 3/3, Beldian 1. Edző: Miroslav Popov.

Elfáradtak a véghajrára

A Szatmárnémeti VSK ellen elveszített negyeddöntő után a Kézdivásárhelyi SE az 5–8. pozícióért kiírt helyosztóban volt érdekelt, ellenfele pedig a Marosvásárhelyi Sirius együttese volt. Házigazdaként a kék-fehérek rosszul kezdték a pénteki párharcot, hiszen kétpercnyi játék után hatpontos hátrányba kerültek (0–6). Az ébresztőt India Welch-Coleman duplája adta meg, az első negyed felénél már 8–8-ra, a végére pedig 21–12-re alakult az eredmény. A második játékrészben a KSE kiengedte kezéből a kezdeményezést, s a nagyszünet előtt a Sirius felzárkózott három pontra (29–26). A térfélcsere után felváltva pontoztak a csapatok, sőt, a vendégek egy rövid időre a vezetést is átvették (31–32). Debreczi Iringó kétpontosával újra előnybe került a céhes városi alakulat, amely 43–35-ös állásról várta a találkozó utolsó szakaszát. Ez kiegyensúlyozott küzdelmet hozott, azonban a frissebb és hosszabb kispaddal rendelkező marosvásárhelyi gárda lassan csökkentette hátrányát (47–44), majd kiegyenlített 50-re, és az utolsó percen belül ellépett vendéglátójától (52–55). A kiélezett véghajrá ezúttal sem maradt el, hiszen négy másodperccel a vége előtt a döntetlenért támadott a KSE, ám kimaradt Welch-Coleman triplakísérlete, és a kézdivásárhelyi lányok 54–57-re veszítettek. Az együttesek legközelebb kedden 18 órától találkoznak, ezúttal Marosvásárhelyen.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, az 5–8. helyért – 1. mérkőzés: Kézdivásárhelyi SE–Marosvásárhelyi Sirius 54–57 (21–12, 8–14, 16–9, 9–22). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Körülbelül 250 néző. Vezette: Ștefan Atomulese, Andrei Hapău, Diana Bucerzan. KSE: Welch-Coleman 16, Debreczi 13, Corda 11/6, Bara-Németh 3, Lewis 7–Taylor 4, Nagy, Mar­thi, Domokos, Csurulya. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár. Sirius: Czimbalmos 4, Liubinets 12, Lipovan 22/12, Sherrill 11/3, Chiș 3–Feiseș, Anca, Badi, Mircea, Cortez 5, Sólyom. Edző: Carmin Artemie Popa. Kipontozódott: Chiș (40.), Sherrill (40.).