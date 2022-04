Mindkét oldal a háború következő fázisára készül fel, melyben az orosz minimumcél a teljes Donbasz feletti ellenőrzés megszerzése, a teljes cél Dél- és Kelet-Ukrajna (a Kreml terminológiájában az ún. Novorosszija) ellenőrzése lesz. Az ukrán hadvezetés az orosz művelet fő célpontjaként Harkivra tekint, de nem zárja ki, hogy siker esetén az agresszor újra megtámadja Észak-Ukrajnát – beleértve Kijevet. A döntő csatára való felkészülés során különösen fontos, hogy az ukrán hadsereg nehézfegyverzethez jutott hozzá – ez legalábbis részben visszaállítja ütőképességét (azt az ukránok is elismerik, hogy a felszerelésben számottevő veszteséget szenvedtek). Továbbra is nyitott kérdés marad, hogy a fegyverek Ukrajnába szállításához mennyi időre van szükség, illetve – mindenekelőtt – mennyi időre az ukrán katonák ezen fegyverek használatára történő kiképzésére. A Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában gyártott harckocsik és páncélozott harcjárművek szovjet társaiktól eltérnek, a közép-európai hadseregek a NATO-hoz történt csatlakozásuk után igyekeztek azokat minél inkább NATO-kompatibilissé tenni. Továbbra is megoldatlan kérdés a légvédelem: a Szlovákia által átadott egyszázadnyi Sz–300-as légvédelmi rendszer mindenek­előtt a Nyugat szándéknyilvánításának értékelhető. Az átadott eszközök túl szerények ahhoz, hogy az ukrán védelmi képességeket ténylegesen növeljék.

A kramatorszki vasút­állomás ellen elkövetett rakétatámadás az újabb bizonyíték arra, hogy a társadalom megfélemlítése és pánikkeltés céljából az orosz hadsereg terrorista cselekményeket folytat a polgári lakosság ellen. A Kreml és az orosz propaganda ugyanakkor a támadással az ukrán felet vádolja, azt állítva, hogy „ukrán provokáció” történt. Oroszország a továbbiakban megpróbálja a saját bűncselekményeivel összefüggő felelősséget az ukrán Fegyveres Erőkre hárítani. Habár nyugaton ezt senki nem veszi komolyan, az orosz társadalom többsége kritikátlanul fogad el hasonló információt. (Az oroszok kétharmada számára a Kreml által ellenőrzött televíziócsatornák jelentik a fő információforrást.)