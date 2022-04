Kitüntetést kapott Keleti Ágnes és Deák Bill Gyula

A 101 éves Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász otthonában vette át csütörtökön az állami kitüntetését Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól. A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést „minden idők legeredményesebb magyar tornászaként aratott világraszóló sikerei, példaértékű sportolói, edzői és tanári pályafutása elismeréseként” érdemelte ki, Áder János köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozta.

Keleti Ágnes az 1952-es, helsinki olimpián talajon lett aranyérmes, négy évvel később Melbourne-ben megvédte címét, illetve győzött gerendán, felemás korláton és a kéziszercsapat tagjaként.

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy átadhattam hivatalosan a kitüntetést. Ő mindannyiunk példaképe, miatta kezdett el sok ezer gyermek sportolni. Neki is köszönhető, hogy egészségesebb a társadalmunk. Az fantasztikus, hogy egy sportoló 101 évesen is ilyen aktív, és ténylegesen tanulhatunk tőle még most is. Nagyon jó itt lenni a köze­gében, nagyon sokáig itt kell még maradnia velünk” – nyilatkozta az államtitkár.

Deák Bill Gyula előadóművész is állami kitüntetést vett át csütörtökön, ugyanis a március 15-e alkalmából rendezett kitüntetésátadón betegsége miatt nem tudott részt venni. A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere adta át a minisztérium tükörtermében. A tárcavezető köszöntőjében azt mondta, Deák Bill Gyula élete, értéket teremtő munkája lehetővé tette, „hogy fennmaradjunk viszontagságos történelmünk folyamán, szorongattatásaink, elnyomatásaink időszakában, és aminek köszönhetjük, hogy itt vagyunk”.

Az eseményen Kásler Miklós miniszteri elismerő okleveleket adott át a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársainak.