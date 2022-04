Intézkedéscsomag a gazdasági válság enyhítésére

A Támogatás Romániának projekt a lakosság több mint fele számára nyújt valamilyen védelmet az áremelkedésekkel szemben – jelentette ki Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt elnöke a kormánykoalíció tegnapi ülését követő sajtótájékoztatón. Úgy fogalmazott, az intézkedéscsomag válasz a jelenlegi nehéz helyzetre, és örömét fejezte ki, hogy együtt dolgozhatott ezen a terven Nicolae Ciucă miniszterelnökkel és Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel.

A gazdasági mentőcsomag többek között lehetővé teszi, hogy az alacsony jövedelműeket az év végéig, kéthavonta 50 eurós értékjegyekkel támogassa a kormány, ez alapélelmiszerek beszerzésére fordítható. A hátrányos helyzetű családokból származó diákoknak a tanév idején havonta 30 eurós értékjegyeket biztosítanak. Döntés született a minimálbér önkéntes, 200 lejjel történő emeléséről is (ez az összeg adómentes), illetve az étkezési utalványok értékének 50 százalékos emeléséről (20,17 lejről 30 lejre) is. Az építőiparhoz hasonlóan a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban is 3000 lejes bruttó minimálbért irányoz elő a program. Ugyanakkor a fiatalok és családok támogatása is része az intézkedéscsomagnak.

Az áremelkedések kompenzálására 300 millió eurót fordítanak, a kis- és középvállalkozások akár 400 ezer eurós támogatásban is részesülhetnek, amennyiben rezsiköltségeik 15 százalékkal emelkedtek. A gazdaságot jelentős mértékben befolyásoló beruházásokra 200 millió eurót szánnak, míg az egymillió eurót meghaladó beruházások esetében állami támogatást szavatolnak. A mezőgazdasági termékek hazai feldolgozását 200 millió euróval segítik.

Nicolae Ciucă kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt elnöke rámutatott, az intézkedéscsomag révén a gazdaság támogatását kívánják biztosítani, valamint a társadalmi kohéziót és a generációk közötti szolidaritást.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke rámutatott, gazdasági válságot élünk át, amely az elkövetkező időszakban tovább mélyül. A koalíció jól átgondolt intézkedéseket javasolt, ezek közép- és hosszú távra szólnak, de vannak köztük olyanok, amelyek azonnal érvénybe lépnek.