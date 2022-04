Az akciót szervező Pál Csaba Pinky lapunk érdeklődésére elmondta, szombat reggel 8 órakor mintegy 35-en – köztük gyermekek és fiatalok is – gyűltek össze, majd indultak takarítani, a kijelölt feladatokat elvégezni, hat fiatal még a település környékén lévő gócokat, illegális szemétlerakókat is feltérképezte. A szemétgyűjtés mellett jutott idő a református templom kertjében lévő játszótér felújítására, illetve az út menti fák, bokrok megnyesésére is a jobb láthatóság biztosítása érdekében. A közösségi munkát követően népzene és bogrács mellett beszélgettek a résztvevők.

Kérdésünkre, hogy van-e hozadéka, eredménye a falu javára fordított, évről évre ismétlődő munkájuknak, Pál Csaba Pinky úgy fogalmazott: azon töpreng, hogyan lehetne ezt a tevékenységet jobban csinálni, mert nem igazán lát pozitív hatást. Rámutatott: tény, hogy a szenny­vízhálózat hiánya miatt gyakran a sáncokba, a patakba kerül a szennyvíz, ürülék, így erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni, amint arra is, hogy az általuk a korábbi években kihelyezett szemeteseket is rendszeresen ürítsék.

Kiss Bence, aki maga is részt vett a szombati takarításban, arról beszélt, hogy egyre többféle hátrahagyott szeméttel szembesültek: bontásból származó, zsákba töltött és kidobott falicsempével, járólappal, patakba dobott raffiazsákokkal vagy műanyag zsacskóba csomagolt, döglött tyúk tetemével. Úgy vélte, a településen a meglévők mellé újabb szemeteseket kellene kihelyezni, s megjegyezte, nem érti, miért könnyebb a műanyagot a patakba dobni még akkor is, ha az illetőnek szerződése van a Tega köztisztasági társasággal?