Megszavazta a szenátus azt a sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezetet, amely a 2022. április 1. és 2023. március 3. közötti időszakra továbbra is rögzíti az energiaárak felső határát a gáz és villamos áram esetében mind a háztartási, mind pedig a nem háztartási fogyasztók számára. A jogszabályról döntő fórumként a képviselőház dönt.

A törvénytervezet értelmében a háztartási fogyasztók számára a villamos energia végső számlázott értéke az energiaszegénységben élő vagy kiszolgáltatott fogyasztók számára nem haladhatja meg a 0,68 lej/kWh árat a maximum 100 kWh fogyasztás, illetve a 0,8 lej/kWh árat a 100–300 kWh közötti fogyasztás esetén. A kiszolgáltatott fogyasztókat egy tavaly megszavazott törvénnyel határozta meg a kormány, amely értelmében azok a családok tartoznak a sérülékeny energiafogyasztók kategóriájába, ahol az egy főre eső nettó jövedelem 810 lejnél (egyedülállók esetében 1450 lejnél) kevesebb. Továbbá a földgáz végső számlázott értéke minden végső fogyasztó esetében egységesen alkalmazandó, és nem haladhatja meg a 0,31 lej/kWh árat. Ugyanakkor az energiaárak kompenzálására a nem háztartási fogyasztók is jogosultak a következőképpen: a villamos energia végső számlázott értéke legfeljebb 1 lej/kWh lehet, a földgáz végső számlázott értéke pedig nem haladhatja meg a 0,37 lej/kWh-t azon nem háztartási fogyasztók számára, akiknek fogyasztása 2021-ben legfeljebb 50 000 MWh volt. Antal Lóránt Hargita megyei szenátor, az Energiaügyi, Energetikai Infrastruktúra és Ásványi Erőforrások bizottságának elnöke javaslatára egy olyan intézkedést is megszavaztak, amely egy egységes számlázási modell létrehozását vezetné be a villamosáram- és gázszámlák esetében. Az energiaszolgáltatónak úgy kell kiállítania a gáz-, illetve a villanyáramszámlát, hogy mindenki számára egyszerűen értelmezhető legyen, illetve fel kell tüntetnie a becsült fogyasztás túllépésére vonatkozó fontos információkat, így a végső fogyasztók megfelelően tájékoztatva lesznek a számlán szereplő adatokról.