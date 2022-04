Lövöldözés egy brooklyni metróállomáson

Több embert meglőttek a tegnap reggeli csúcsforgalomban egy brooklyni metróállomásra érkező szerelvényben, és a helyszínre füst miatt riasztott New York-i tűzoltók több füstbombát találtak – közölte az MTI-re hivatkozva a hirado.hu.

Öt embernek van lőtt sebe, de további legalább nyolc ember is megsebesült, egyelőre nem tisztázott, hogy mitől. Egy sebesült állapota válságos. Kezdetben a jelentések arról szóltak, hogy a 36. utcai metróállomáshoz kiérkező tűzoltók pokolgépeket találtak, de ez téves információ volt, füstfejlesztő készülékeket találtak. A rendőrség közölte, hogy nincs pokolgép a metróállomáson. A rendfenntartó erők meg nem nevezett tisztségviselője azt mondta: az esetben gyanúsított egy építőmunkás-ruhába öltözött és gázálarcot viselő férfi, aki elmenekült a helyszínről. Később azt közölték rendőrségi források, hogy a szóban forgó férfi is a metrón utazott, és menet közben a kocsiban eldobott több füstbombát, majd lövöldözni kezdett. Amikor a szerelvény a 36. utcai állomásra ért és kinyíltak az ajtók, az utasok kimenekültek, de többen, akiket lövés ért, rögtön össze is estek. A helyszínen készült egyik fénykép tanúsága szerint emberek földön fekvő, vérző sebesülteket próbálnak ellátni – jelentette az AP amerikai hírügynökség.