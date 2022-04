Megvenné az egykori kőfejtőt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

A közművesítés költségmutatóit több oknál fogva is módosítani, frissíteni kellett. Egyrészt a majdani hálózatot az övezeti rendezési tervben szereplő utcahálózathoz kellett igazítani, emellett a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatását célzó kezdeményezés részeként megépülő 50 szociális lakás miatt is változtatni kellett az eredeti terveken. A harmadik ok egy műszaki kérdés volt a tűzcsapok elhelyezése kapcsán, de a legjelentősebb ok az építőanyagok árának a megugrása, ami alaposan átírta a költségeket.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy az előzőleg számolt, valamivel több mint 2 millió lejes össz­költség az újratervezés, számolás után meghaladja a 2,9 millió lejt. Ebből 1,8 millió lejt fedeznek az európai uniós források, melyeket a Regionális Operatív Programon keresztül nyert el a város, a többit az önkormányzatnak kell biztosítania. A kivitelezési idő amúgy húsz hónap, de mivel a beruházás uniós finanszírozású, és még az előző költségvetési ciklushoz tartozó támogatásról van szó, jövő év végéig el kell készülnie, és a források lehívásának is meg kell történnie.

A közműhálózat bővítése beletartozik a városrészben lakók életminőségét javító kezdeményezésekbe, melyek egy része a Sepsi Helyi Akciócsoporton keresztül valósul meg, az infrastrukturális befektetéseket az önkormányzat végzi. Az Őrkőn jelenleg a 442 háztartásból 72 fér hozzá az ivóvíz-közszolgáltatáshoz, illetve negyven a szennyvízhálózathoz.

Szintén csütörtökön fogadták el a testület tagjai azt a határozatot, melyben felhatalmazzák az önkormányzat képviselőjét, hogy vegyen részt az Őrkő negyed szomszédságában található egykori kőbánya, valamint a hozzá tartozó erdőrész nyílt árverésen történő értékesítésén. A csődbe jutott Terracota részvénytársaság tulajdonában lévő kőfejtőt, erdőt, valamint egy földútszakaszt a csődbiztos bocsát vásárra, március 30-án hirdették meg, és a licitre most pénteken kerül sor. A kikiáltási ár valamivel több, mint 130 ezer lej, a teljes terület valamivel nagyobb, mint 11 ezer négyzetméter.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint a városvezetés már régebb tervezi, hogy megvásárolja a több éve csődeljárás alatt álló vállalattól a kőfejtőt és az erdőrészt, illetve az útszakasz is fontos lenne, mivel könnyebb lenne megteremteni a kapcsolatot a Borvíz utca, valamint az Őrkő Kender utca körüli része között, illetve a teljes negyed fejlesztése szempontjából is fontos, hogy minél több terület önkormányzati tulajdonba kerüljön, mivel közberuházásokat csak a város tulajdonában levő területen lehet végezni.