Kézdivásárhelyen felszerelték a betűkompozíciót

A legnagyobb közösségi oldalon egyesek felháborodásukat fejezték ki a nagy méretű kompozíció látványterve kapcsán, másoknak meg tetszett a felirat, ami egyébként szinte minden városban fellelhető, és általában forgalmas helyeken, legtöbbször ikonikus épületek előtt vagy a települések centrumában van felszerelve, Kézdivásárhelyhez legközelebb például Sepsiszentgyörgyön, ahol szintén a központban található a #SEPSI. Azt is kifogásolták, hogy miért nem a város teljes nevét helyezték ki, de az internet világában a legrövidebb, legkönnyebben megjegyezhető kulcsszavak az eredményesek. Ez azért szempont, mert a turistákat szelfizésre csábító felirat gyakorlatilag marketing­eszköz, az Instagramon, a Facebookon és más közösségi oldalakon tudja a város ezáltal ingyen népszerűsíteni magát. A #KÉZDI egyébként fémből készült, a most még fehér színű kompozíció azonban különböző események során más-más „köntöst” ölt magára, így például március 15-én, gyermeknapon vagy a téli ünnepek során, emellett pedig a későbbiekben esti megvilágítást is kap. A térplasztikai elemet egy torjai és egy kézdivásárhelyi vállalkozás készítette.