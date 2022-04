A vendég KSE az első sípszótól magához ragadta a kezdeményezést, s a negyed feléig irányította is a küzdelmet. A folytatásban azonban a házigazda Sirius volt a jobb, és miután átvette a vezetést, a játékrész végére négypontos előnyre tett szert (16–12). A következő szakasz első két kosarát a marosi lányok jegyezték (21–12), de a magára találó céhes városi alakulat gyorsan ledolgozta hátrányát (21–20), és a nagyszünetre 26–30-ra alakult az eredmény. A fordulás után Carmin Artemie Popa tanítványai behozták lemaradásukat, sőt, egy jó sorozatnak köszönhetően ismét vezettek (33–30). Innen felváltva pontoztak a csapatok, de a kevesebbet hibázó hazai csapat hétpontos plusszal várta a mérkőzés utolsó negyedét (48–41). A háromszékiek nagyon igyekeztek beérni a piros-fehéreket, többször is 2–3 ponton belül voltak, ám amikor a vezetés megszerzéséért támadtak, újra és újra becsúszott egy hiba. Az utolsó két percen belül 60–57 volt az állás, s ismét kiélezett végjáték előtt álltak a csapatok. Ezt újra a Marosvásárhelyi Sirius bírta jobban, amely 65–59 arányban nyert a Kézdivásárhelyi SE ellen, és az 5. helyért folytathatja rájátszásbeli szereplését. A kék-fehérek sem akaszthatják még szegre cipőiket, ugyanis rájuk is vár még egy kör, amelyben a 7. helyért harcolnak a Kolozsvári U csapatával szemben.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 5–8. helyért – 2. mérkőzés: Marosvásárhelyi Sirius–Kézdivásárhelyi SE 65–59 (16–12, 10–18, 22–11, 17–18). Marosvásárhely, városi sportcsarnok. Mintegy 300 néző. Vezette: Octavian Goina, Ionuț Moraru, Szőcs Janka. Sirius: Czimbalmos, Liubinets 19, Lipovan 17/6, Sherrill 14, Chiș 6–Feiseș, Oancea, Anca, Badi, Mir­cea, Cortez 9/6, Sólyom. Edző: Carmin Artemie Popa. KSE: Welch-Coleman 23/3, Debreczi 5/3, Corda 11/3, Bara-Németh, Lewis 8–Taylor 9, Kozman 3/3, Domokos, Tuchilus, Csurulya. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár.