Virág Endre a Háromszék Táncegyüttes új igazgatója

Olyan vezetőt kerestünk, akit elfogad a tánckar, és akinek elfogadják művészeti elképzeléseit. Ugyanakkor jó menedzsert kerestünk, hiszen a Háromszék Táncegyüttes Székelyföld kulturális erőterének egyik fontos alapintézménye, jól kell igazgatni adminisztratív szempontból is. Az elkövetkezőkben szeretnénk, hogy a Háromszék Táncegyüttes még inkább megmutatkozzon, ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy minél több gyerekhez, fiatalhoz jusson el a néptánc, mert annak elvitathatatlan szerepe van a nemzeti identitás megerősödésében – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, ismertetve a versenyvizsga eredményét, a megyei önkormányzat elvárásait.

A szerdai találkozón az együttes nevében az új igazgatót Sipos Noémi aligazgató köszöntötte, aki az elmúlt időszakban ideiglenesen vezette a társulatot. Kiemelte, az elmúlt három hónapban a táncegyüttes egy emberként küzdött, hogy átvészeljék a Deák Gyula Levente halálával kialakult válságos időszakot. Szeretettel fogadják Endrét, és legjobb tudásukkal segítik munkáját – tette hozzá.

A Háromszék Táncegyüttes évek óta követi a hármas felépítést műsorai összeállításánál, azaz folklórműsorokkal, táncszínházi produkciókkal és gyermekelőadásokkal lép a közönség elé, Virág Endre is ennek a műfaji sokszínűségnek a híve, ezt az irányt kívánja követni. Célja a Deák Gyula Levente által irányított munka hasonló szellemiségben való folytatása és a saját szemléletmódjával, ötleteivel való gazdagítása. A csapatmunka híve, de számít arra, hogy lesznek dolgok, amelyekről egyedül kell döntenie, és vállalnia kell azokért a felelősséget. Nem tartja erőszakosnak magát, ellenben az általa létrehozott és vezetett néptáncegyütteseknél azt már megtapasztalta, hogy határozottnak és következetesnek kell lennie. A táncos életet jól ismeri, az elsők között alkalmazták az 1990-ben létrejött Háromszéki Állami Népi Együtteshez, ahol huszonöt esztendeig táncolt, e negyed század alatt a társulat minden bemutatóján fellépett azt követően is, hogy 2007-ben munkahelyet változtatott és mostanáig a néprajzkutatás és a néptánc szakelőadójaként dolgozott a Kovászna Megyei Művelődési Központban.

Virág Endre 1998-tól tanít műkedvelő gyermek- és felnőtt néptáncegyütteseknél, táborokban és különböző rendezvényeken, feleségével, Virág Imolával együtt 2006-ban megalapították a Százlábú Néptáncegyüttest, amelynek azóta van egy Százlábacskák és egy Apró lábak nevű követője is, két éve a Romániai Magyar Néptánc Egyesület elnöke. Néptáncoktatói tevékenységét nem hagyja abba, de ezentúl kevesebb ideje lesz rá, ezért társakat keres ehhez a munkához. Éppen a táncoktatás révén tapasztalta meg, hogy mennyire hiányzik egy székház, ahol a műkedvelő együttesek próbálhatnának, de a táncháznak sincs egy állandó terme, ezért szorgalmazza egy ilyen épület létesítését, amelynek szükségességére már Deák Gyula Levente is felhívta a figyelmet. A Háromszék Táncegyüttes új igazgatója az eddiginél több fellépést szeretne a háromszéki falvakban és Magyarországon kívül más országokban is, de az iskolákban is gyakrabban szervezne programokat, mert szerinte a jövő közönségével idejekorán meg kell szerettetni a táncanyanyelvet.

A szászrégeni születésű, 1977-től Sepsiszentgyörgyön élő Virág Endre néptánc-oktatói munkásságát 2011-ben a Közösségi öntudat erősítése terén elért eredményekért-díjjal ismerte el a helyi önkormányzat, 2016-ban az ifjúsági néptánc-mozgalomban kifejtett önzetlen és kitartó munkáért és az általa végzett közművelődési tevékenységért megkapta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kacsó András-díját.