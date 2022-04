Idegenhonos és inváziós fajok

Az idegenhonos és inváziós károsítók kutatása és az ellenük való védekezési stratégiák kidolgozása mindig kiemelt feladata volt az ATK Növényvédelmi Intézetének. A most megjelent kötet az elmúlt évtizedek kutatási eredményeiből mutat be néhányat Kontschán Jenő intézetigazgató összeállításában. Többek között az újonnan kimutatott növényi vírusokról, növényeket károsító baktériumokról, gombákról, házas és meztelencsigákról, különféle rovarokról és atkákról is olvashatnak az érdeklődők.

Mint az MTI-hez eljuttatott közleményben felidézik, az ATK már az alapítását is egy inváziós károsító megjelenésének köszönheti, ugyanis az intézmény elődje a XIX. század második felében a szőlőket veszélyeztető, Észak-Amerikából származó filoxéra elleni védekezés kidolgozására jött létre. Később a burgonyabogár kutatása céljából alapították a keszthelyi, az amerikai fehér szövőlepke vizsgálatára pedig a nyíregyházi laboratóriumokat.

Az elmúlt évtizedekben a fokozódó klímaváltozás, a növekvő globális kereskedelem és a nyitott határok miatt újabb és újabb idegenhonos és inváziós kórokozók, valamint kártevők jelentek meg, amelyek megismerése és a velük szembeni környezetbarát védekezés kidolgozása ma is az egyik legfontosabb feladata az intézetnek. A számos színes képpel illusztrált kötetben ezért az idegenhonos és inváziós károsító fajok mellett bemutatják a környezetbarát védekezés lehetőségeit, például az egyes idegenhonos gyomfajok anyagcseretermékeinek növényvédelmi alkalmazását. Emellett szó esik még egy, a kétéltűinket fenyegető idegenhonos gombabetegségről is. (MTI)