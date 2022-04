Még egy hétig szavazhatunk a dohánygyár jövőjéről

Több mint tízezer szavazat érkezett eddig a sepsitabak.ro oldalon az egykori sepsiszentgyörgyi dohánygyár jövőjére vonatkozóan – számolt be tegnap a megyeszékhely önkormányzata. A javaslatokat még egy hétig, április 21-ig fogadják az online fórumon.

A polgármesteri hivatal tájékoztatójából kiderül, akik eddig jelezték igényüket, egyebek mellett tudományok házát, dohánygyári múzeumot, gyermekeket célzó krea­tív műhelyt, barkácsolásra, műhelymunkákra és tematikus workshopokra alkalmas teret képzelnek el az egykori gyárban. Ugyanakkor közösségi alkotótér, szabadulószoba, interaktív ipartörténeti kiállítótér, fotóművészetek háza, planetárium, közösségi tánctér, népmesemúzeum, kommunista idők múzeuma is szerepel a műemlék épületegyüttes javasolt jövőbeni rendeltetései között. Mások fákkal körülvett függőágyas pihenőhelyet, baba-mama mondókázót, ringatót, szabadtéri mozit, irodalmi kávéházat és szabadtéri kávézót is szívesen látnának a város által megvásárolt ingatlanokban. A szabadon beírható, mintegy 400 ötlet között a legtöbben a kutyafuttatót, a tornatermet és a munkahelyteremtést említették, de az ifjúság és a nyugdíjasok számára létrehozott közösségi lehetőségeket is többen szívesen látnának a régi gyárépületekben.

A városháza tájékoztatása szerint most egyszerűbben lehet szavazni arról, hogy mi létesüljön a következő időszakban az egykori termelőegységben: a sepsitabak.ro oldalon elérhető, virtuális túrába épített kérdéseket most egyetlen kérdőívbe foglalták össze.

Hogy mennyire foglalkoztatja a sepsiszentgyörgyieket az egykori dohánygyár sorsa, jól jelzi, hogy az április 9-én tartott első nyílt napra közel félezren jelentkeztek be, a következő alkalomra májusban kerül sor, s a tervek szerint júniusban ismét lehetőség lesz bejárni a patinás épületegyüttest.