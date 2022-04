Megugrott a bárány ára

A sepsiszentgyörgyi központi piacon tegnap reggel fél nyolckor 42 lejt kértek egy kilogramm bárányhúsért. Egy nappal korábban a reggeli órákban még nem volt kínálat, később érkeztek az árusok. Tegnap hét standot foglaltak el az eladók, Szárazajtáról, Nagypatakról és Kovásznáról hoztak bárányokat. A kisebb asztal bére 50 lej, a nagyobbé 60 lej. Az ortodox húsvétra eddig egyetlen asztalt foglaltak le – tudtuk meg a piacot működtető Tega Rt.-től.

Zágonban a juhokat is tartó Csoma Károly farmer elmondta: a vágott bárány ára a faluban 35–45 lej között mozog. De ez még mindig alacsony a szupermarketekhez képest, ahol 60 lejt is kérnek a bárányhúsért. Az élő bárány ára is javult, most 17–19 lejben vásárolják a kereskedők. Nem véletlen az áremelkedés, nőtt a gabona, az üzemanyag ára. Hiába etetik a tavalyi gabonát az állatokkal, ha nem a jelenlegi árat számolják a kiadásoknál, a bevétel messze el fog maradni a tavaszi indulás költségeitől – magyarázta Csoma.

Benedek Csaba papolci állattenyésztő egy héttel korábban húsz lejben adta el lábon a bárányokat, egy konstancai cég vitte el exportra. Nem érdemes levágni, az állat súlyának fele elvész, ki kell fizetni a vágást, le kell papírozni – értékelte a bárányvágást. „Ilyen még nem volt sem az ár, sem a kereslet szempontjából” – összegzett a gazda, hozzáfűzve: a juhsajt, az orda iránt is nagy a kereslet, ahogy az öregek mondták, az étel, az ételt jelent, meg kell adni a kellő megbecsülést.

Toró Tibor szentivánlaborfalvi farmján Suffolk húsjuhokat nevelnek. A farmer elmondta: a bárány ára élősúlyban jelentősen növekedett az utóbbi időszakban, további áremelkedésre is lehet számítani. A gazdaságos bárányneveléshez viszont elengedhetetlen a gazdák mentalitásváltása. Egyrészt irányított elletésre van szükség. Ez hozzájárul ahhoz, hogy rövid időszak alatt szülessenek meg a bárányok. Az eredmény az egy időben eladható, azonos minőségű, súlyú nagyszámú bárány. Másrészt a bárányoztatási időszak rövidítésével csökken a nagy emberi erőfeszítést is követelő pe­riódus – értékelte a farmer.