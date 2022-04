Népszámlálás: az országos átlag felett Háromszék

Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke szerint fontos részt venni a cenzus május 15-ig tartó önkitöltő szakaszában, mivel az új módszertan szerint a következő szakaszban jóval kevesebb számlálóbiztos dolgozik majd, mint tíz évvel korábban, akiknek nem lesz fizikai idejük, hogy összegyűjtsék mindenkitől az adatokat. Ezért is lényeges, hogy az online szakaszban minél több embert sikerüljön összeírni.

Az ügyvezető elnök a keddi adatok alapján megállapította, hogy országos összehasonlításban Háromszék nem áll rosszul, jóval az országos átlag felett teljesít egyelőre az önkitöltés terén (az országos átlag kedden 16,8 százalék volt, míg a Kovászna megyei 17,8). Ez az eredmény a városi teljesítménynek köszönhető, eddig Sepsiszentgyörgy áll a legjobban, a vidéki települések viszont le vannak maradva, ezért arra kérik az ott élőket, hogy kapcsolódjanak be a folyamatba, és ha szükséges, kérjenek segítséget. Az RMDSZ biztosítja az állandó tájékoztatást a központilag működtetett Népszámlálás.ro honlapon, üzeneteket közvetítenek, ugyanakkor sok hasznos információ fellelhető az oldalon, egyebek mellett a kérdőívek kitöltését illetően is. Emellett Háromszéken a középiskolásokat célzó kampányukat is elindították Tudsz-e internetül? Segíts a nagyi­nak! címmel. Cél, hogy azok a fia­talok, akik otthonosan mozognak az internet világában, segítsenek az online kitöltésnél azoknak, akiknek ez nehézséget okoz. Több mint ötszáz középiskolást készítettek fel arra, hogyan kell kitölteni a népszámlálási kérdőívet.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ megyeszékhelyi szervezetének elnöke szerint a húsvéti ünnepek, valamint a városnapok jó alkalmak lehetnek arra, hogy az ilyenkor hazatérők (diákok, hosszabb-rövidebb ideig külföldön élők) is kitöltsék a népszámlálási kérdőíveket. Arra kérnek mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget.

Antal Árpád ismételten felhívta a figyelmet, hogy a népszámláláson való részvétel kötelező, mindenkit meg fognak számlálni, mindenki bekerül majd az adatbázisba, de nem mindegy, mikor, mert a nemzetiség, anyanyelv és felekezeti hovatartozás tekintetében csak az önkitöltő szakaszban lehet nyilatkozni. Az erdélyi magyarságnak az a célja, hogy ne más nyilvántartásokból, adatbázisokból számláljanak meg, ahol nem szerepel sem az etnikum, sem az anyanyelv, sem a felekezet.

Bodor László arról is beszámolt, hogy bár nehéz becslésekbe bocsátkozni, de az önkitöltés végén az országos átlag 37,6 százalék körül lesz, ami elmarad valamelyest a statisztikai hivatal elvárásaitól. Háromszéknek is legkevesebb az országos átlag körül kellene teljesítenie. Antal Árpád szerint, a jelenlegi növekedést figyelembe véve, országosan 35 százalékra lehet számítani, ami azt jelenti, hogy Háromszéken el kellene érni a negyven százalékot, a városokban pedig az ötvenet. Ehhez kérik a lakosságot, hogy legyenek partnerek. Emlékeztetett, hogy munkahelyi szabadnap jár azoknak, akik részt vesznek az önkitöltési szakaszban.