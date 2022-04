Az államelnöki hivatal által közölt programja és twitter-fiókja szerint Iohannis az orosz invázió első 45 napjában mindössze egyetlen hétvégén dolgozott és hétközben sem erőltette túl magát. A háború kitörése egy szabad hétvége és két olyan munkanap (hétfő, kedd) után érte, amikor semmi sem szerepelt a naptárában, azóta pedig a napi rutinja abból állt, hogy egy-két telefonbeszélgetést folytatott más európai vezetőkkel, és aláírt néhány elnöki rendeletet és törvényt. Egyszer összehívta a legfelsőbb védelmi tanácsot, egyszer elutazott Franciaországba és egyszer Brüsszelbe, több alkalommal fogadott hivatalos küldöttséget, közzétett néhány üzenetet (például a romák világnapjára), és részt vett néhány sajtótájékoztatón (egyéni sajtótájékoztatót egy éve, 2021. április 27. óta nem tartott). Olyan napjai is voltak, amikor csak aláírt, március 29-től április 6-ig egyetlen hivatalos találkozó és más tevékenység nem jelenik meg az elnöki naptárban, április 12-én azonban ismét „frenetikus” programja volt, fogadott egy sportolói küldöttséget, a környezetvédelmi EB-biztost, valamint a belga kormányfőt. A PNL rendkívüli kongresszusáról való távolmaradása azért érdekes, mert az előzőn (amikor Florin Cîțu volt kormányfőt választották pártelnökké tavaly szeptemberben) még ott volt. (Libertatea)

DĂNCILĂ VISSZATÉR. Más levitézlett román állam- és kormányfők példáját követve, Viorica Dăncilă volt szociáldemokrata miniszterelnök is új pártot alapított, Națiune Oameni Âmpreună (Nemzet Emberek Együtt, román betűszóval: NOI) néven, amelyben rögtön elnökké is választották a másfél éve visszavonult (a jegybanknál „tengődő”) politikust. Ezzel Traian Băsescu, Călin Popescu-Tăriceanu, Victor Ponta, Ludovic Orban nyomdokaiba lépett, akik bukásuk után mindannyian létrehoztak egy-egy zsebpártot, s bár eddig ezek egyike sem bizonyult életképesnek, a példa ragadós, még Dăncilă egykori mentora, a közszerepléstől bírósági ítélettel eltiltott Liviu Dragnea volt szociáldemokrata elnöknek is van egy új pártja. (G4Media)