Élj tudatosan, kényelmesen, válassz okosórát, egészség karkötőt! /X/

Igazi társakká váltak mára az okosórák, karkötők, azonban sokan helytelenül okosórának nevezik az okoskarkötőket, aktivitásmérőket, egészség karkötőket is, annak ellenére, hogy tudásban lényegi különbség van köztük. Cikkünkben kitérünk ezekre is, és még sok másra.

Okosórák vs egészség karkötők

Mindkét kütyü mutatja az időt, rendelkezik egészségügyi és fitness funkciókkal és szinkronizálható okostelefonokkal. Az egészség karkötő jobban hasonlít egy karkötőre, mint egy komolyabb okosóra, azonban a lényegi különbség nem ebben van.

Az egészség karkötők alapvető funkciója az egészséges életmódra való ösztönzés. Szenzorokkal rendelkeznek, és különféle adatokat továbbítanak a vele Bluetooth kapcsolattal összepárosított okostelefonra egy applikáció segítségével. Szívritmus, vérnyomás, valamint a megtett távolság mérésére, lépésszámlálásra, akitivitásmérésre alkalmas, alvás minotorozására alkalmas, de akár a kalóriafogyasztásunkat is követhetjük vele. A klasszikus egészség karkötőnek nincs kijelzője, de az újabb modelleknek igen, így manapság már egyre jobban hasonlít a kétféle szerkezet egymásra, és az okosórák is tudják már azokat a funkciókat, amelyeket az aktivitásmérők.

Az egészség karkötők alapvetően visszafogottabb, kisebb eszközök, sok gyártó cserélhető szíjjal forgalmazza, így öltözékedhez, stílusodhoz, hangulatodhoz igazíthatod, ha nem csak edzéshez használod.

Okos-e az okosóra?

Az okosórák a telefonok kiterjesztései, komplexebb készülékek: kommunikációra, fitneszkövetésre alkalmasak, telefonként működnek, és nem mellesleg, akárcsak egy karóra, divatos kinézettel rendelkeznek.

A telefonodhoz Bluetooth-on vagy wifin keresztül csatlakoznak, így mindig tudják, mi történik, az okosóra is megkapja ugyanazokat az értesítéseket, amiket a telefon. Így telefon nélkül is naprakész és online lehetsz. Az okosóra kijelzők érintésre működtethetők.

Egy okosórával telefonálhatsz is, vannak SIM kártyával, saját telefonszámmal rendelkező modellek is, amelyek akár nyomkövetőként is bevethetőek.

A piacon jelenlévő okosórák között vannak belépőszintű, közép- és prémiumkategóriás készülékek, ezek tudásban és megbízhatóságban jócskán eltérhetnek egymástól.

Ha nem tudod, számodra melyik eszköz lenne az ideális, mérlegeld, hogy elsősorban melyik funkcióit használnád. Ha kommunikációban megmaradsz a okostelefonnál, viszont sportoláshoz rendszeresen használnád, elegendő lehet egy egészség karkötő. (X)