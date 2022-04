Több mint negyven százalékkal kell majd többet fizetniük az ivóvíz- és szennyvízkezelési szolgáltatásért azoknak a fogyasztóknak, akik a sepsiszentgyörgyi székhelyű Közüzemek Rt.-vel vannak szerződéses viszonyban – jelentette be tegnap Kozsokár Attila igazgató. Az új díjszabás szerint az ivóvíz-szolgáltatás, illetve a szennyvíz kezelése köbméterenként több mint egy lejjel drágul május elsejétől. Az új egységárakat mind az Aquacov Közösségek Közötti Társulás, mind az országos szabályzó hatóság jóváhagyta.

A sepsiszentgyörgyieknek is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk az ivóvízért. Albert Levente felvétele

Kozsokár Attila, a Közüzemek vezetője tegnap sajtóértekezleten jelentette be, hogy a korábbiakhoz képest jelentős drágítás elsődleges oka az energiaárak drasztikus megugrása (háromszoros emelkedés múlt év decemberéhez képest), melyek nyomán a szolgáltató máris veszteségeket könyvelt el, becsült számításaik szerint havi 500 ezer lej mínuszról van szó. Ugyanakkor kidolgoztak egy öt évre szóló beruházási tervet, amelynek megvalósításához egy fejlesztési alapot hoznak létre, az ebbe befolyó összeget teljes egészében visszaforgatják a hálózatfejlesztésbe, korszerűsítésbe azokon a településeken, ahol a vállalat a szolgáltató. A fejlesztési alaphoz való hozzájárulás 35 banit tesz ki az egységárból mind az ivóvíz, mind a szennyvízkezelés esetében, és a becslések szerint évente 3–3,5 millió lej bevételt jelent a vállalatnak, amit beruházásokra lehet fordítani.

Az új díjszabást – melyet múlt pénteken hagyott jóvá a Közszolgáltatások Országos Szabályzó Hatósága (ANRSC) – május elsejétől alkalmazzák a vállalat hatáskörébe tartozó 17 közigazgatási egységben. Ezek Barótot leszámítva a többi négy város – Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Kézdivásárhely és Bodzafoduló – és 13 község: Árkos, Barátos, Dobolló, Gelence, Gidófalva, Illyefalva, Kézdiszentlélek, Kökös, Sepsibodok, Sepsikőröspatak, Szentkatolna, Uzon, Zágonbárkány területén érvényesíthetők. A szolgáltatás nem mindenik, a községekhez tartozó településre, illetve helyenként csak az egyik alapszolgáltatásra terjed ki. Az érintett önkormányzatokat tömörítő Aquacov Közösségek Közötti Társulás közgyűlése nem teljesen egyhangúlag, de április 11-én rábólintott az áremelésre, melynek értelmében az ivóvíz köbméterenkénti ára az eddigi 4,71 lejről 6,66 lejre növekszik, míg a szennyvízkezelés esetében az eddigi köbméterenkénti 3,31 lej helyett 4,68 lejt kell majd fizetniük a fogyasztóknak. Ez azt jelenti, hogy a két alapszolgáltatás egységára az eddigi 8,02 lejről 11,3 lejre nő, ami szinte 42 százalékos emelkedésnek felel meg.

Újságírói kérdésre Kozsokár Attila elmondta, hogy az érintett önkormányzatok közül páran nem értettek egyet az új díjszabással – amiről a közgyűlés egy múlt évi törvénymódosítás nyomán egyszerű többséggel dönthetett a korábbi kétharmados helyett –, meghatározó többségük (több mint nyolcvan százalék) viszont megértette a drágítás szükségességét. Ide kapcsolódóan az igazgató elmondta, az energiaárak tekintetében valóban ijesztő a változás, ha korábban a villanyáram ellenértéke a vállalat költségeinek 16 százalékát tette ki, számításaik szerint ez hamarosan eléri a harminc százalékot. Az áram egységára körülbelül háromszorosára nőtt, az infláció mértéke pedig márciusban elérte a 10 százalékot, így a drágítás elkerülhetetlen volt, hogy a szolgáltatást megfelelő szinten tudják tartani. Amint arról már több ízben is volt szó, a vállalat által működtetett hálózatoknak magas a villamosáram-igénye.

Kozsokár Attila azt is elmondta, hogy eddig a Közüzemek mint regionális szolgáltató az országos lajstromban az utolsók között volt az alapdíjak tekintetében, most a lista első harmadába kerül, de fontos tudni, hogy mintegy tíz szolgáltató még nem módosított az árakon más megyékben. Amikor ez megtörténik, a Közüzemek az országos rangsorban a középmezőnybe kerül. Az új tarifák megállapításánál egyébként állításuk szerint figyelembe vették, hogy a lakosság tűrőképességének határán belül maradjanak. Mivel az ország legkisebb szolgáltatói közé tartoznak, működési költségeik nagyobbak, hiszen kevesebb fogyasztójuk van, kevesebb főre oszlanak el a kiadásaik. Összesen 4 városban és 13 községben szolgáltatnak, ami nagyjából a megye fele. Ha nő a fogyasztók száma, akkor a költségek is jobban eloszlanak, és az esetleges áremeléseket sem érzik meg olyan erősen egyénileg a fogyasztók, de egyelőre még nem tartanak itt – jelezte az igazgató.

Ami a beruházásokat illeti, a Közüzemek mind a négy városban (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Kovászna, Bodzaforduló), illetve a 13 községben kisebb-nagyobb beavatkozásokat tervez az elkövetkező öt évben. Ezek között az ivóvíz- és szennyvízhálózat korszerűsítése, bővítése, a víztisztító állomások berendezésének felújítása, az ülepítőállomások korszerűsítése, a kutak, tartályok eszközeinek cseréje szerepel. Ezekre a beruházásokra 21 millió lejt különít el idén a vállalat 21 millió lejt.