Négy tonna szemét a vizek mentén

A vízügyi hatóság munkatársainak Háromszéken összesen 4 tonna szeméttől sikerült megtisztítaniuk hat folyó és patak környezetét – derült ki a közösségi hálón is megosztott beszámolóból. Oltszemen a településen áthaladó Olt mentén mintegy 150 kilogramm hulladékot szedtek fel, Szentkatolnán a Feketeügy környezetét takarították és szabadították meg több mint fél tonna háztartási hulladéktól és 48 kilónyi szétdobált pillepalacktól. A Kovásznán áthaladó patak mentén is dolgoztak, ott 400 kg hulladék gyűlt össze, s ugyanekkora mennyiségű szemetet sikerült összeszedni Esztelneken is a patak környezetéből. Kökösbácsteleken a Tatrang mentén szerveztek hulladékgyűjtést, ahol több mint száz kg pillepalack került a zsákokba több kilónyi üveg és fémhulladék mellett. A legjelentősebb mennyiségű szemetet azonban Erdővidéken kellett zsákokba gyűjteniük a vízügyi hatóság munkatársainak, akik több mint 1200 kg hulladékot szedtek össze Mély-pataka környékéről. A takarításban részt vettek a megyei környezetvédelmi őrség munkatársai is, akik pénteken Kézdivásárhelyen a Kászon-patakán gyűjtötték össze a hulladékot.

A környezetvédelmi tárca által kezdeményezett és a Környezetvédelmi Alapon keresztül lebonyolított országos takarítási program összköltségvetése 20 millió lej, ebből a keretből igényelhetnek támogatást az önkormányzatok az akcióhoz szükséges felszerelések beszerzésére, illetve a szemét elszállítására.