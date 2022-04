Ők mindketten olyan szakemberek, akik az évek során nemcsak képességeiket, hanem mindenekelőtt megkérdőjelezhetetlen erkölcsiségüket is bizonyították – olvasható az USR közleményében. „Még a Románia által évekkel ezelőtt felvállalt Európa-párti irányvonal sem fog megmaradni egy olyan bírói testülettel, amelynek látásmódja inkább a sötét Kelet, mint az Európai Unió és a Nyugat felé orientálódik” – fejtette ki ez ügyben Stelian Ion USR-s képviselő, volt igazságügyi

miniszter. (Agerpres)

EGY SZÁZALÉKKAL TÖBB AUTÓPÁLYA. Tavaly alig 1 százalékkal bővült a romániai autópálya-hálózat, amelynek hossza összesen 931 kilométer volt 2021 végén – közölte tegnap a román országos statisztikai intézet. 2020 végén az autópálya-hálózat hossza 920 kilométer volt, így egy év alatt alig 11 kilométerrel bővült a hálózat, ami 1,19 százalékos növekedésnek felel meg. 2020-ban valamivel nagyobb előrehaladást ért el Románia ezen a téren, mert akkor 6,2 százalékkal, 54 kilométerrel bővült az autópálya-hálózat. 2019-ben 5,2 százalékkal több, 43 kilométer autópálya épült. A tegnap közölt adatok szerint a teljes országos úthálózat 5,3 százalékát teszik ki az autópályák. (MTI)

KÉTEZER UKRÁN GYERMEKET ISKOLÁZTAK BE. Eddig 2008 Ukrajnából menekült tanuló és óvodás gyermek beiskolázására nyújtottak be kérést Romániában – tájékoztatott tegnap a tanügyminiszter. Sorin Cîmpeanu szerint a felvételt kérő gyermekek közül 667 óvodáskorú, 1341 pedig iskolás. Csütörtökig 1746-ot közülük már el is helyeztek a közoktatási intézményekben: 620-at óvodában, 1126-ot pedig iskolában. (Agerpres)

ELKERÜLHETI A BÖRTÖNT KISS SÁNDOR. Felmentő ítéletet hozott, illetve a vádiratban szereplő egyes bűncselekmények elévülését állapította meg Romániában Kiss Sándor volt Bihar megyei tanácselnök újratárgyalt korrupciós perében a Bihar megyei törvényszék, amely 2018-ban ugyanebben az ügyben még nyolc év letöltendő börtönbüntetést szabott ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetének korábbi elnökére. (MTI)