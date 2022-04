Országos környezetvédelmi tantárgyverseny Kézdivásárhelyen

A líceumnak nincs környezetvédelmi osztálya, így a versenyen sem szerepeltek diákjai – a modern bentlakás, a jól felszerelt laboratóriumai és tágas konferenciaterme miatt választották a verseny helyszínéül.

Az ország majd minden megyéje képviseltette magát a rangos megmérettetésen, 44 diák, illetve 27 kísérőtanár érkezett a berecki ágyúöntő nevét viselő oktatási intézménybe. Háromszéket egyedül a baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum képviselte, lévén, hogy a megyében nem működik máshol ilyen szakirányú osztály.

A vizsgáztató bizottság tagjai húsvét vasárnapján, a versenyzők pedig hétfőn érkeztek Kézdivásárhelyre, aznap este az ünnepélyes megnyitót is megtartották. Kedden a hulladékok újrahasznosítása kapcsán volt előadás, a tantárgyverseny résztvevői városnézésen vettek részt, ugyanakkor témába vágó tevékenységeken is próbálkozhattak. Szerdán az írásbeli zajlott, illetve a lécfalvi hulladéklerakó és újrahasznosító állomás meglátogatása is szerepelt a programban. „A más megyéből érkezők a lécfalvi állomás láttán rácsodálkoztak s kifejtették: az integrált hulladék újrahasznosítási rendszere egyetlen megyében sincs ilyen példásan és hatékonyan megoldva, mint Háromszéken” – mondta el Finna István, a versenyt befogadó líceum igazgatója. A verseny gyakorlati része tegnap délelőtt zajlott, kora délután az intézmény étkezdéje fölötti díszteremben a díjazást is lebonyolították. A versenyen 11.-es illetve 12.-es diákok vettek részt, a legjobbak dicséretben, illetve első, második és harmadik díjban részesültek, a lécfalvi telepet üzemeltető ADI SIMD Kovászna Egyesület minden résztvevő számára ajándékcsomagot ajánlott fel, a tanügyminisztérium pedig pénzjutalomban részesítette a kiemelt díjazott diákokat. A díjazottak között háromszéki nem volt.

Finna István igazgató kifejtette: a verseny lebonyolítására vonatkozó felkérést még az év elején eljuttatták hozzájuk, ők egyrészt bosszankodtak, hogy a katolikus húsvét időszakára esik a megmérettetés, ugyanakkor büszkeséget is éreztek, hogy egy ilyen rangos vetélkedő országos szakaszának adhatnak helyet. „Elégtétellel töltött el az is, hogy a vendég pedagógusok gratuláltak az itteni körülményekért, rendkívül elégedettek voltak azzal, amit az iskolánk nyújtott számukra” – sommázott az intézmény vezetője.