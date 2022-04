Két szorosabb negyed után a Sepsi-SIC felőrölte az addig jól védekező Aradi FCC-t és 84–68-ra nyerte meg a női kosárlabda Nemzeti Liga döntőjének második meccsét. Ezzel a sikerrel a zöld-fehérek már csak egy győzelemre vannak a hatodik bajnoki címüktől – folytatás kedden Aradon. Fennállása legjobb bajnoki helyezését érte el a Kézdivásárhelyi SE csapata, amely kedd után csütörtökön is le tudta győzni a Kolozsvári U együttesét, és ezzel 2–0-ra megnyerte a 7. helyért kiírt párharcot.

Éltek a pályaelőnyükkel

A szerdai meccshez képest mindkét edző egyet-egyet változtatott a kezdőcsapatán, Zoran Mikes sajnos kényszerből, hiszen a kisebb bokasérüléssel bajlódó Britney Jones nem tudta vállalni a játékot. Helyét a sziporkázó Shaqwedia Wallace vette át, s bár a Sepsi-SIC sokáig vezetett, az Arad előbb 15-re, majd 17-re is egyenlített, és 21–20-nál ért véget az első negyed. A második elején a Maros-partiak először vezettek a döntőben (21–22), majd a 14. percben másodjára is előnybe került az Aradi FCC (27–28). Hazai időkérés törte meg a vendégek lendületét, de ennek ellenére folytatódott a kiegyensúlyozott játék, és 39–38-as állásnál vonultak szünetre a csapatok. A térfélcsere után a határozottabban kosárlabdázó zöld-fehérek átvették a kezdeményezést, és lassan felőrölték ellenfelüket, s a szakasz végére elléptek a sárga-kékektől (64–51). Az utolsó felvonásban mind támadásban, mind védekezésben jobb volt a címvédő háromszéki csapat, amely percről percre növelte előnyét. A 27. percben Jovana Pašić triplájával már 24 pontos volt az Arad hátránya (81–57). A véghajrában még az is belefért, hogy Zoran Mikes leültesse alapembereit és fiatal játékosaival a pályán zárja a mérkőzést. A Sepsi-SIC 84–68-ra nyerte a finálé második meccsét és összesítésben 2–0-ra vezeti a párviadalt.

A mezőny és a SIC legeredményesebb játékosának a 28 pontos Wallace bizonyult, a túloldalon Andreona Keys 22 egységig jutott. A döntő az egyik fél harmadik győzelméig tart, a harmadik mérkőzés kedden 19 órától lesz Aradon.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, döntő – 2. mérkőzés: Sepsi-SIC–Aradi FCC 84–68 (21–20, 18–18, 25–13, 20–17) Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 1500 néző. Vezette: Alexandra Stan, Mate Andras Stretea, Alexandru Ivan. Sepsi-SIC: Pašić 11/6, Ghizilă 9/6, Pop, Fraser 19, Wallace 28/12–Cătinean 2, Croitoru, Nemes, Podar 7/3, Raber 8, Jones. Edző: Zoran Mikes. Aradi FCC: Vitulova 10/3, Keys 22/3, Akathiotou 8/6, Vaida 2, Hadzovic 17/3–Sutherland 9, Manea, Fleșer, Rotariu, Mîrne-Nagy, Vati, Ghiță. Edző: Bogdan Bulj.



Majdnem 40 pontos siker

A 7. helyért kiírt párharc kolozsvári találkozóját egy 13–2-es részsikerrel indította a vendég Kézdivásárhelyi SE csapata, amely 11 ponttal vezetett az első negyed végén (10–21). A második szakaszban is a kék-fehérek akarata érvényesült a pályán, a nagyszünetre pedig húszpontosra nőtt a céhes városiak előnye (24–47). A fordulás után a jól védekező felső-háromszékiek megszórták a házigazdákat, az utolsó tíz perc pedig 32–65-ös állásról indult. A biztos győzelem tudatában a KSE visszakapcsolt, ezért valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem, ám a mieink magabiztos győzelme így sem maradt el (46–83). A kézdivásárhelyi lányok 2–0-ra nyerték meg a 7. helyért kiírt párharcot és ezzel a klub fennállásának legjobb bajnoki helyezését érték el.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, a 7. helyért – 2. mérkőzés: Kolozsvári U–KSE 46–83 (10–21, 17–26, 5–18, 14–18). Kolozsvár, Horia Demian Sportcsarnok. Közel 50 néző. Vezette: Bukuresti Loránd, Csíki Zsolt, Diana Bucerzan. Kolozsvár: Clarke-Nicholas 2, Uiuiu 9, Al Ash Hab 2, Rus 2, Rubin 5/3–Mihășan 9/3, Bota 2, Popovici 12/9, Deac, Johnson, Stoica 3. Edző: Jannisz Kukosz. KSE: Welch-Coleman 10, Debreczi 2, Corda 24/15, Tuchilus, Lewis 14–Taylor 18/6, Kozman 5/3, Domokos 4, Bara-Németh 2, Csurulya 4. Edző: Ljubomir Kolarevic, Farkas Alpár.