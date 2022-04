Végig szervezetten játszott a felső-háromszéki csapat, amely az első félidőben a helyzetek ellenére nem tudott gólt szerezni. Pakucs Norbert és Bandi Álmos próbálkozását könnyedén fogta Rareș Agărbiceanu, majd a 40. percben Gáll Attila éles szögből leadott lövésénél már jobban ki kellett nyújtóznia. Nem sokkal később a túloldalon Gabriel Bunduc is bemutatott egy bravúros védést, a mindenkit lehagyó Cosmin Goia lehetőségénél nagyot hárított. Szünet előtt Tankó Zsolt lesgólt szerzett, a kiváló hátvéd a második félidőben is folytatta a rohamozást, távoli lövése a kapusban akadt el, majd Pakucs fejese tévesztett célt. Bunduc újabb látványos védését követően, az 57. percben a baloldalon meglóduló Gáll jól irányzott lövését szögletre mentette Agărbiceanu, majd a pontrúgást követően a csereként beállt Gazda József bólintott a hálóba (1–0). A Kézdivásárhelyi SE végig kézben tartotta a találkozót, szervezett játékkal, megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

3. Liga, 5. csoport, alsóházi rájátszás, 4. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Hermannstadt II. 1–0 (0–0). Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Roman Cosmin (Jászvásár). KSE: Bunduc – Dobozi, Tankó, Locotuș, Fábián, Gáll (Damian, 63.), Albu N. (Barbócz, 69.), Pakucs, Gajdó (Szőcs, 63.), Bandi (Todor, 88.), Sánta (Gazda, 46.). Edző: Vasile Gherghe. Hermannstadt II.: Agărbiceanu – Hurbean (Iordache, 57., Marian, 71.), A. Albu, Jica, Negrea, Niță, Manzu, Iaru, Sulea, Badea, Goia (Lăzăroiu, 82.). Edző: Dorin Zotincă. Gólszerző: Gazda (58.). Sárga lap: Locotuș (26.), Tankó (27.), Bunduc (48.), Gazda (62.), illetve Manzu (72.).

A jobb játékerőt képviselő székelyudvarhelyi együttes hamar magához ragadta a kezdeményezést, viszont Vasile Petra pontatlan volt, majd Botorok János közeli lehetőségét Gedő Hunor bravúrral hárította. Az első félidőben a sepsiszentgyörgyi csapat csak egyszer veszélyeztetett, ám Nistor Ákos lövését Albert Hunor könnyedén védte. A folytatásban a mezőnyben zajlott a küzdelem, majd a 40. percben vezetést szereztek a vendégek, Mihai Savin előkészítése után Antal Barna a hosszú felsőbe továbbított (0–1). Szünet után egyenlíthetett volna Andrási Alexandru együttese, a 48. percben Iustin Grigore próbálkozását védte a kapus, a kipattanót azonban sem Vlad Toma, sem Andrei Șerban nem váltotta gólra. Ezt követően a házigazdák emberhátrányba kerültek, az 52. percben Robert David utolsó védőként szabálytalankodott, ezért piros lapot kapott. Ezt igyekeztek kihasználni a vendégek, azonban a háromszéki hálóőr remek védésekkel akadályozta meg az előny növelését, míg a 72. percben Sánta Tamás járt közel az egyenlítéshez, átverekedte magát a védőkön, lövése viszont a kapufáról pattant vissza. A hajrában a háromszéki csapat kapusa továbbra is elemében volt, háromszor is nagyot hárított, a vendégek viszont három ponttal távoztak.

3. Liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló: Sepsi OSK II.–Székelyudvarhelyi FC 0–1 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Lucian Diaconu (Jászvásár). Sepsi OSK II.: Gedő – Popa, Sütő, David, Veres, Máthis, Rența (Grigore, 46.), Kocsis (Sánta, 65.), Toma (Pál, 65.), Nistor (Maftei, 55.), Șerban (Becze, 75.). Edző: Andrási Alexandru. Székelyudvarhely: Albert – Kilyén, Berkeczi (Marucza, 62.), Merdariu, Criștiu, Savin (Bobea, 79.), Guță (Bálint, 79.), Simó (Manole, 62.), Petra, Antal, Botorok (Nisipeanu, 46.). Edző: Mihai Ianc. Gólszerző: Antal (40.). Sárga lap: Veres (15.), Nistor (25.), Pál (80.), illetve Petra (51.), Antal (64.), Manole (64.), Guță (75.). Piros lap: David (52.).

További eredmények: * playoff: Barcarozsnyói Olimpic–FC Pucioasa 0–1 (gólszerző: Petre 47.) * playout: Brassói SR–Brassói Kids Tâmpa 2–1 (gsz.: Potecu 82. – öngól, Răchișan 90+5., illetve Kerekeș 73.), Blejoi–Plopeni 5–1 (gsz.: Iancu 27., Georgescu 30. – öngól, Munteanu 45., Ghinea 61., Enache 63., illetve Lazăr 12.).

A playoff rangsora:

1. Székelyudvarhely 4 0 0 7–2 53

2. Pucioasa 3 0 1 4–2 46

3. Barcarozsnyó 1 0 3 3–5 32

4. Sepsi OSK II. 0 0 4 3–8 29

A playout rangsora:

1. Blejoi 2 1 1 10–4 32

2. Kézdivásárhely 2 1 1 4–1 29

3. Plopeni 2 1 1 4–5 24

4. Brassói SR 3 1 0 6–2 23

5. Hermannstadt II. 0 1 3 1–7 23

6. Kids Tâmpa 0 1 3 2–8 14

Az 5. forduló (április 29.): * playoff: Barcarozsnyói Olimpic–Sepsi OSK II., FC Pucioasa–Székelyudvarhelyi FC * playout: FC Hermannstadt II.–Brassói SR, Plopeni–Kézdivásárhelyi SE, Brassói Kids Tâmpa–Blejoi.