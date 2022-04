Magyar fotóművészek kiállítása

A hasonló tárlatoknak a Kádár László Képtár ad otthont általában, de mivel nemsokára ott kell kiállítani a Csoma-napok művészeti anyagát, a művelődési ház csarnoka mellett döntöttek – mondta el bevezetőjében Konnáth Rita, a képtár vezetője.

A tárlatot Magdó István, az MFVSZ alelnöke méltatta. Több mint 1400 beküldött fotóból válogatták ki a tárlat anyagát, összességben 45 alkotást, köztük négy háromszéki fotóművész – Nagy Lajos, Huszár Szilamér, Babos Attila, Bede Gábor – felvételeit. Díjnyertes, okleveles műalkotásokról van szó, de méltatást eddig nem kapott fotográfiák is megtekinthetők, ezek egy kis „diszkriminációval” főként erdélyi fotósok munkái. Mindannyit a Fotószalon által meghirdetett öt témakör (ezek évente változnak, idén például Petőfi is a sorban lesz) valamelyike keretében nevezték alkotóik. A tavalyi témakörök: Moholy-Nagy László halálának 75. évfordulója, a magyar identitás megőrzése – itt a feladat magyar nemzeti jelképek feldolgozása volt –, természetfotó, majd a Barátom a bor. Az ötödik a legkönnyebb, ez az általános kategória – magyarázta a fotóművész. Magdó hangsúlyozta: a magyar fotóművészet a világ élvonalában van, a magyar nyelv közismert „nehézségével” is összefüggésben van a tény, hogy a magyar fotósok a képek által is tudnak „beszélni”.

A 2002-ben alapított MFVSZ-ről szólva elmondta, a világon bárki tagja lehet, ha magát magyarnak vallja és eleget tesz a felvétel követelményeinek. A felvételi kritériumai talán túl nehezek is, így adódik, hogy vannak, akik első kérelmük benyújtása után akár több évig is várakoznak a szövetség „előszobájában”. Az alapításkor 30 fős volt a világszövetség, ma már 180 tagot számlál.

A megnyitón fellépett a kovásznai Városi Művelődési Ház Neo-Gitár Alfa gitár-trió együttese, felkészítőjük Kurta Béla nyugalmazott tanár. Itt vannak a képek, jelenések, rajtafogott jó pillanatok, és ezek fényében állították össze repertoárjukat, barokk műveket és magyar vonatkozású darabokat – ismertette rövid műsorukat Kurta Béla, azt is elmondva, hamarosan egy kislány is csatlakozik az együtteshez, így kvartettként fognak tovább dolgozni.