Imádnivaló dekorációk a gyerekszobába: a falmatricákat szeretni fogod /X/

Kevés olyan dekorációs elem van, amellyel nem lehet nagyot tévedni. S nem egyszerűen azért, mert elképesztően szeretnivaló, hanem amiatt is, mert könnyen cserélhető vagy frissíthető a szoba dizájnja, ha idővel ezeket újabbra cseréled.

Milyen stílusú legyen a gyerekszoba?

Ameddig kicsi a manó, akkor nyilvánvaló, hogy kevésbé kell adnunk a véleményére, kiváltképp akkor, ha még nem szól hozzá a dolgokhoz, így a kommunikációval kifejezett igények kevésbé kötnek bennünket.

Persze ha ügyesen, okosan csináljuk, akkor teljesen biztos, hogy megtaláljuk azokat a közös pontokat, amelyek mentén igazán gyönyörűséges gyerekszobát alkothatunk mindenki megelégedésére.

A leggyakrabban alkalmazott stílusok között a skandináv, a minimalista, a vintage, a modern változatok szerepelnek, de egyre nagyobb népszerűségnek örvend például az idei év nagy trendje is, a természetközeli vagy a természetet közel hozó gyerekszoba. Ennek kiváló kiegészítői lehetnek a babyberry.hu állatos falmatricái.

Milyen előnyökkel jár a falmatrica?

Nyugodtan kombinálható bármelyik másik falszépítő technikával, például alkalmazhatjuk a színes, festett falakon, de a tapéta sem lehet akadály. Ha azt szeretnénk, natúr, fehér színű felületen is nagyon jól mutat.

A felragasztásukat illetően is sokféle lehetőségünk akad. Például nyugodtan használhatjuk a bútorokon is, igazán esztétikus és vidám végeredményt kapunk, ahogy az sem akadály, hogy a matricákból formát, akár a gyermek nevének kezdőbetűit alakítsuk ki a falon. Szabad utat engedhetünk a kreativitásnak, az állatos falmatricákkal nem tévedhetünk nagyot, ami a kivitelezést illeti.

Ráadásként a kialakított barátságos és természetközeli környezet hatására bízhatunk abban, hogy maximális természet- és állatszerető nagy gyerek, aztán pedig majd felnőtt válik a csöppségből.

Sokféle szempont alapján válogathatunk

A falmatricák közül egyáltalán nem könnyű választani, de szerencsére ott a lehetőség, hogy a későbbiekben, akár a gyermek változó vágyainak engedve, akár felcseperedésének üteméhez igazodva, a matricák cseréjével frissítsük fel a szoba enteriőrjét.

A falmatricák között válogathatunk a keresett színek szerint, történjen a keresés akár a bútorok vagy a falak színe alapján, illetve a gyermek kedvelt színvilága alapján is. Ezenfelül fontos szempont lehet a gyermek életkora, illetve a kedvenc állatai is sokat nyomhatnak a latba. De arra is van lehetőség, hogy a gyermek neme szerint válasszunk a rendelkezésre álló kínálatból, s a lányosabb vagy fiúsabb megoldások közül ezt tekintsük fő rendezőelvnek.

Ne feledjük el semmiképpen, hogy a falmatricák felhasználásával különleges, egyedi gyerekszobát is könnyen kialakíthatunk, hiszen a fantáziánkat követve sokféle megoldást elképzelhetünk, amely aztán meghatározza majd a szoba hangulatát. Ha szeretnénk, akár egy komplett vízi világot is megvalósíthatunk, de megidézhetjük az erdő szépségét is.