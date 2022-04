Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi

TÖKBANDI IULIU

(GYULA)

életének 75. évében rövid

betegség után elhunyt.

Temetése 2022. április 27-én 14 órakor lesz

az ortodox temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4325429

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, / De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég, / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk s nem feledünk el Téged.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya,

nagymama, testvér,

ZSUNKULY ANNA

(szül. BENEDEK)

életének 78. évében

hosszas betegség után

örökre megpihent.

Búcsúztatása 2022. április

27-én 13 órakor lesz a szemerjai új temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

A gyászoló család

4325434

Hiába mentél más hazába, itt minden olyan, mintha visszavárna. Ha ránk gondolsz

a messzi égi partról,

szinte hisszük, most is élsz, csak alszol.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, szerető édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon és ismerős, az árkosi

özv. TÓTH IRÉN

(Irmika néni)

életének 72., özvegységének második évében hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2022. április 27-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi ravatalozóháztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás 26-án, kedden 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4325440



Köszönet

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki drága,

felejthetetlen szerettünk,

ERDÉLY LÁSZLÓ ravatalánál lerótta tiszteletét és mellettünk állt kimondhatatlan gyászunkban. Kiemelten köszönjük Már István igazgató úrnak az emberséges

viszonyulását.

A gyászoló család

1117261



Megemlékezés

Kegyelettel és hálával emlékezünk a felejthetetlen édesanyára, kedves nagymamára, dédmamára, a bölöni

özv. SIKÓ ENDRÉNÉ BÍRÓ BORBÁLÁRA, akit ma három éve kísértük utolsó útjára.

Pihenése legyen csendes, szép emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

4325439

Imádtad a családod, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha örömöt szereztél. Fájdalmasan üres és árva lett a ház, hiányozni fogsz egy életen át.

Összetört szívvel emlékezünk a szerető

élettársra, édesapára, nagytatára,

id. KOZMA LÁSZLÓRA,

aki április 26-án hat hete búcsúzás nélkül elment. Örök emléke szívünkben mindig élni fog.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4325428

Szeretetét, gondoskodását, jóságát szívünkbe zárva emlékezünk a nagyajtai GERGELY JÁNOSNÉ GRÍZER JULIANNÁRA halálának 10. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4325430

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

FADGYAS GYULA JENŐRE halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Özvegye és szerettei

4325435

In memoriam PUSKÁS LAJOS (1953–2017)

Szerettei

4325431