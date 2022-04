Négy fordulóval a szezon zárása előtt a zöld-fehérek 62 pontot gyűjtöttek, az FTC története során 33. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot, és sorozatban negyedszer végzett az élen. Legutóbb az Újpest büszkélkedhetett hasonlóan hosszú sorozattal a bajnokságban, a lila-fehérek egymást követően hétszer végeztek az élen.

Korai újpesti gól adta meg a telt házas találkozón az alaphangot. Vendégkontra végén Anderson Esiti szabálytalankodott Giorgi Beridze ellen a büntetőterületen belül, a tizenegyest pedig Budu Ziv­zivadze váltotta gólra (0–1), aki kilencedik újpesti bajnoki meccsén tizedszer volt eredményes. A 18. percben egyenlített a Ferencváros: Franck Boli centerezését a túloldalon üresen helyezkedő Tokmac Nguen lőtte a kapuba (1–1). Kijött a szorításból az Újpest, amely a szünet előtt már a kezdeményezést is átvette, de hiába akadtak lehetőségei, az újabb gólt a házigazdák szerezték. A 39. percben a kézdivásárhelyi születésű Pászka Loránd gurította visszafelé a labdát, amelyet Vécsei Bálint helyezett laposan a bal sarokba (2–1).

Szünet után is élvezetes, nyílt maradt a játék, amelyben már Dibusz Dénes, majd Banai Dávid is védeni kényszerült, utóbbi többször is. A hajrához közeledve a kapuk egyre kevésbé forogtak veszélyben, és az iram is csökkent. Az Újpest próbált támadni, viszont sok hiba csúszott a játékába. A rá­adásban Dibusz rosszul mozdult ki a kapujából, és pechesen ért a labdához, ezt kihasználva Yohan Croizet lőtt gólt. Karakó Ferenc játékvezető viszont a videóvisszajátszást követően kifelé ítélt szabadrúgást, mert az újpesti támadó kezét is érintette a labda.

A két patinás fővárosi együttes 236. bajnoki találkozóját vívta egymással, az FTC 112. győzelmét aratta, 62 döntetlen és 61 újpesti siker mellett. A Ferencváros az Újpest elleni legutóbbi 19 bajnoki összecsapásán veretlen immár, öt döntetlen mellett 14-szer nyert, sorozatban tizedszer.

Eredmény, OTP Bank Liga, 29. forduló: Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–1 (gólszerzők: Nguen 19., Vécsei 39., illetve Zivzivadze 6. – tizenegyesből).

Kovács István BL-elődöntőt vezet

Pályafutása legfontosabb mérkőzésére készülhet a nagykárolyi játékvezető: a Manchester City–Real Madrid párharcon fújja a sípot. Egy héttel ezelőtt Kovács István a Kolozsvári CFR–FCSB rangadón bíráskodott a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság felsőházában. Ezúttal az UEFA egy sokkal komolyabb mérkőzésre delegálta, ma jelentős rangadót bíznak rá. Ez az erdélyi játékvezető pályafutásának legrangosabb meccse, először vezet összecsapást a Bajnokok Ligája ezen késői szakaszában. A Román Labdarúgó-szövetség közlése szerint segítői Vasile Marinescu és Ovidiu Artene partjelzők lesznek. Ez Kovács ötödik Bajnokok Ligája-mérkőzése ebben az idényben.

Elődöntő, első mérkőzések: Manchester City–Real Madrid (ma, 22 óra), Liverpool–Villarreal (holnap, 22 óra).