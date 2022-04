Helyezd magad a történet közepébe!; a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében 12 órától Szabó Róbert Csaba író közönségtalálkozója diákokkal, beszélgetőtárs: Farkas Kinga, a Cimbora folyóirat főszerkesztője; a Nicolae Iorga utcai kosárpálya mellett 12 órától komolyzene: Conduct Us interaktív koncert, Légy a Tiberius Quar­tet karmestere!; az Andrei Mureșanu Színházban 15 és 17 órától Teatrul Gong: Micul prinț (A kis herceg), rendező: Bobi Pricop (jegyár: 10 lej); az Andrei Șaguna utca és Ifjúság sétány sarkán 16 órától Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere!; a Kónya Ádám Művelődési Házban 17 órától a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművész Szövetség csoportos tárlatának megnyitója; a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 17.30-tól MárkusZínház (HU): Grand Hotel, rendező: Vajda Zsuzsanna (ajánlott életkor: 16+; jegyár: 10 lej); az Erdélyi Művészeti Központban 18 órától román nyelvű tárlatvezetés Szilágyi-Varga Zoltán grafika- és Tamás Anna textíliakiállításán; az Erzsébet parkban 18 órától Conduct Us interaktív koncert. Légy a Tiberius Quartet karmestere!; a Tamási Áron Színház kamaratermében 19 órától a Gyulai Várszínház (HU) Mi lennék nélküled? előadása, rendező: Szilágyi Enikő (jegyár: 30/15 lej); a Háromszék Táncstúdióban 19 órától az M Studio bemutató előadása: A lecke, rendező: Arcadie Rusu (jegyár: 20 lej); a Tamási Áron Színházban 19 órától Nicu Alifantis & Zan (jegyár: 30/15 lej); a Művész moziban 19.30-tól Lux közönségdíjra jelölt filmek vetítése: A nagy szabadság (osztrák–német dráma), rendező: Sebastian Meise (a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött).

A Borparkban (a Park vendéglő kertje) 17–18 óráig Borpark-nyitás, 18–19 óráig bor- és pálinkakóstoló, 19–21 óráig White Betty-koncert.

A Szabadság téri főszínpadon 20–22 óráig Építsünk hidat – koncert. Fellép: Kor-Zár verséneklő együttes és Vadkerti Imre (SK), TransylMania (RO) és Ismerős Arcok (HU).

32. Csoma-napok

Április 27–30. között kerül sor az idei Csoma-napokra, melyet párhuzamos helyszíneken, Kovásznán és Csomakőrösön szervez idén a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület a Kovászna Városi Művelődési Ház és a Kovászna Megyei Művelődési Központ társszer­vezésében, a Csomakőrösi Református Egyházközség együttműködésével. A mai program: a Kovásznai Városi Művelődési Központban 18 órától Keresztúton – a Bekecs Néptáncszínház előadása a bukovinai székelyek kálváriájáról, rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt, zeneszerző és szerkesztő: Pál István „Szalonna”; 20 órától Kétpercesek – táncos-zenés irodalmi műsor az Adyák Színpad, a Debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjainak előadásában, rendező: Pusztai Mór. Csütörtökön a csomakőrösi Debreczi Panzióban 9.30–17.00 óráig tudományos konferencia: Kőrösi Csoma Sándor – Tények és érvek a magyarságkutatásban; a kovásznai Kádár László Képtárban 18 órától a Szemet-szemé(r)t képzőművészeti tárlatot megnyitja dr. Kányádi Iréne művészettörténész, a kiállítás kurátora; díjátadó: Szentimrei Judit-díj, és Kőrösi Csoma Sándor-díj; a Kőrösi Csoma Sándor – Az idők arcai című tanulmánykötetet bemutatja Ferencz Éva, szerkesztők: Gazda József és Ferencz Éva, közreműködnek: a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos diákjai: Mátyus Zalán (szaxofon) és Gáspár István (zongora), zongorán közreműködik Diaconu Mónika; a kovásznai Városi Művelődési Ház előtti téren 20 órától gyertyás-fáklyás megnyitó – beszédet mond: Gyerő József, Kovászna város polgármestere, Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfőiskola-hálózat vezetője, Percze László konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, dr. Kubassek János geográfus, tudománytörténész, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója, áldást mond: Orbán Lajos református lelkész, záróimát mond: Péter Ar­thur katolikus plébános; közreműködnek: a Havadtőy Sándor Cserkészcsapat, vezető: Gergely-Kovács Katalin; a barátosi Ferencz Ernő Református Fúvószenekar, vezényel: Szántó Zsombor, a Hozsánna kamarakórus – karvezető: Gyerő Katalin; a csomakőrösi művelődési otthonban 20 órától táncos-zenés irodalmi műsor a Debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjainak előadásában.

Színház

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK április 30-án 19 órától Gidófalván az Erdős Gábor Művelődési Házban A Vacina nem játék! című előadásukkal lépnek fel. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 11 órától Sonic, a sündisznó 2. (magyarul beszélő), 11.15-től A rosszfiúk (románul beszélő), 16.15-től Pirula panda (románul beszélő), 16.30-tól Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai (amerikai családi kalandfilm), 18.15-től Nyughatatlanok (román feliratos), 19.30-tól Nagy szabadság (román feliratos), 20.30-tól Morbius (magyarul beszélő).

A Székely Nemzeti Múzeum programjai

A Székely Nemzeti Múzeum a Lábas Házban nyitva tartó Somogyi Győző-kiállítással és egy különleges, a könyvtár egyik legrégebbi és Sepsiszentgyörgy városához szorosan kötődő műtárgyának bemutatásával kapcsolódik be a Szent György Napokba. Csütörtökön 16 órától István Ildikó és barátai katonadalokat adnak elő és tanítanak a Kossuth-díjas magyar képzőművész 100 magyar történelmi hőst ábrázoló ikonosztáza előtt, majd 17.30 és 18.30 között Vargha Mihály igazgató tart tárlatvezetést a múzeum időszakos kiállításain. A belépés ingyenes.

Tánc

TÁNCHÁZ ÉS NÉPTÁNCSZÍNHÁZ. Csütörtökön 20 órától és pénteken 21 órától táncház lesz Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában. Csütörtökön a szászcsávási zenészek, a Heveder zenekar és a Folker együttes muzsikál, pénteken pedig Koncz Gergely és zenekara, a Heveder zenekar, a Folker együttes. Belépőt a helyszínen lehet váltani 10 lejért. k Pénteken 18 órától a tánc világnapja alkalmából a Háromszék Táncegyüttes az Átöltözés című néptáncszínházi előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek a központi jegyirodában kaphatóak.

A PERKŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES A csókalányok című népmese-feldolgozását adja elő csütörtökön 20 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében.

Röviden

LEZÁRJÁK A VASÚTI ÁTKELŐHELYET. Április 26. és 29. között a Román Vasúttársaság beavatkozási munkálatokat végez a Román Hadsereg utcai vasúti átjárón, erre az időre lezárják az átkelőhelyet. A Szépmező felől érkezők vagy akik abban az irányban szeretnék elhagyni a várost, az Építők útján tehetik meg.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bardocon és Erdőfülén, csütörtökön Székelyszáldoboson és Olaszteleken gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 237, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.