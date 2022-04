Elkezdték a körgyűrű építését

Ahogy a Kökös és Szotyor között elhaladók is láthatják, kicövekelték a nyomvona­lat, hordják el a termőföldet, és máris megjelent egy új, simára hengerelt úttest, amelyen a kivitelező – egy romániai és bolgár cégeket tömörítő társulás – járművei jönnek-mennek.

A Sepsiszentgyörgyöt és a hozzá csatolt falvakat – Szotyort és Kilyént – elkerülő új út 11,5 kilométer hosszú lesz, az illyefalvi letérőnél ágazik le a 12-es országútból, és az Aréna mögött csatlakozik vissza. Habár sík területen halad, három hídja is lesz – ezek a Brassó, a Bereck és a Csíkszereda felé tartó vasútvonalak, illetve az Olt fölött viszik majd át az autóforgalmat –, és négy körforgalmat is kialakítanak: a kiinduló, illetve az érkező pontokon kívül ott, ahol az uzoni és a szépmezői utakat keresztezi majd a körgyűrű, amelyet idővel a Brassó–Bákó autópályához is csatlakoztatnak. Közvécével felszerelt parkolók is lesznek az út mentén, mindkét irányban. A beruházás összértékét 352 millió lejre becsülték – a pénz zöme európai uniós támogatából jön –, átadási határideje 2023 vége.