Valamelyest mérséklődött a regionális ivóvíz-szolgáltató és szennyvízkezelő vállalat, a sepsiszentgyörgyi székhelyű Közüzemek kinnlevőségeinek mértéke, miután a vállalat több mint száz, adósságot felhalmozó ügyfele esetében bírósági végrehajtókra bízta a tartozások rendezését, de még így is jelentős összeget kellene behajtani – közölte a cég vezetése. A vállalat az elmúlt hónapokban határozottan fellépett a kinnlevőségek behajtásáért, és kilátásba helyezte, hogy a nagy tartozást felhalmozóktól megvonja a szolgáltatást. Ugyanakkor minden, a törvény és saját szabályzatuk által megadott könnyítő lehetőséget, így a részletfizetést is biztosítják azoknak, akik rendezni szeretnék elmaradásukat.

Kozsokár Attila igazgató a szolgáltatási díjak nemrég bejelentett emelése kapcsán beszélt a kinnlevőségekről, a fogyasztók által felhalmozott tartozásokról. Újságírói kérdésre kifejtette: megtörténhet, hogy az új árpolitika miatt a szerényebb jövedelműeknek gondot jelent majd a vízszámla törlesztése is, de számításaik azt mutatják, hogy nem ez jelenti a legnagyobb kiadást a háztartásoknak. Várhatóan csökkenni fog a fogyasztás, az emberek így próbálnak spórolni. Ugyanakkor remélik, hogy a vállalat kinnlevőségeit nem fogja jelentősen megnövelni az új árpolitika, de ezt nem lehet előre látni.

A tartozás felhalmozása egyes fogyasztóknál eddig is jellemző volt, különböző okoknál fogva. Nagyon rosszul érintette a céget, hogy a koronavírus-járvány miatt a vészhelyzet idejére bevezették azt a tiltást, miszerint az alapvető szolgáltatásokat nem lehetett megvonni a fogyasztóktól akkor sem, ha nem fizették az ellenértékét. Ennek következtében a kinnlevőségek az addigi hatmillió lejről közel nyolcmillióra ugrottak. Ebből az elmúlt hónapokban valamennyit lefaragtak – miután a vészhelyzet megszűnt, és a tiltást is feloldotta a kormány –, most hétmillió lej körüli az összeg, mivel több mint száz adós ügyét átadták a bírósági végrehajtóknak, illetve kilátásba helyezték, hogy megvonják a szolgáltatásokat.

Kozsokár Attila ugyanakkor rámutatott, a szolgáltatás megvonásáig elég hosszú út vezet. A vállalat minden, a saját rendszabályzata, valamint a törvény által előírt könnyítő lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, hogy sikerüljön törleszteniük a számlát. Sorba véve: a számla kibocsátásától számítva 15 napon belül kell fizetni, ha ez nem történik meg, a törvény további harminc nap türelmi időt ír elő, majd csak ezt követően lehet szó a felszólítások kiküldéséről, amelynek eljárása több hétbe is beletelhet, míg az érintett kézhez kapja. A fizetési felszólításon ráadásul újabb 15 nap törlesztési határidő szerepel, és csak ezt követően merülhet fel a kényszervégrehajtás vagy a szolgáltatás megvonásának lehetősége.

Az igazgató továbbá elmondta, létezik egy újabb segítség is, amit kérésre hagynak jóvá. Ha valaki nagyobb adósságot halmozott fel a szolgáltatóval szemben, és nincs lehetősége egyben törleszteni, kérés alapján átütemezhetik a kifizetést, akár 12 részletre is felosztva a tartozást. Ez azt is jelenti, hogy a felhalmozott összegre a továbbiakban nem számolnak késedelmi kamatot, nem továbbítják az ügyet bírósági végrehajtóhoz, nem vonják meg a szolgáltatást. A vállalat törlesztési ütemezésének naptárát viszont kötelező betartani, illetve az ügyfélnek a folyó havi számlát is ki kell fizetnie, ellenkező esetben visszaáll az előző helyzet, azaz egy tételben rendeznie kell az adósságát. Tapasztalat szerint akik élnek ezzel a lehetőséggel, általában eleget is tesznek az elvárásoknak.

Újságírói kérdésre a szolgáltatás megvonása kapcsán Kozsokár Attila kitért arra is, hogy a tömbházak esetében ez azokat a fogyasztókat is kellemetlen helyzetbe hozza, akik tisztességesen fizetnek. A törvény értelmében ugyanis a Közüzemeknek csak a közterületen lévő közművekre terjed ki a hatásköre, a magánterületen lévő hálózatnál nem avatkozhat be. A tömbházak esetében úgymond „a főcsatlakozó csapjáig” terjed a hatáskörük – a lépcsőházakban zárhatják el a vizet, nem avatkozhatnak be egyénileg a fogyasztóknál. Ez pedig oda vezethet, hogy olyanok is szolgáltatás nélkül maradhatnak, akik becsületesen fizetnek.