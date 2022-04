Ellenőrzik a veszélyes kutyák tartását

Az ellenőrzés célja a lakosság biztonságának növelése és a vészhelyzetek csökkentése, ezért megelőző tevékenységeken kívül a törvény szigorát is alkalmazzák. A közlemény emlékeztet: törvény értelmében harci kutya a pitbull, boerboel, bandog és keverékeik. Veszélyes kutya a staffordshire, az amerikai staffordshire terrier, a bullterrier, a tosza inu, a rottweiler, az argentin dog, a nápolyi, brazil és angol masztiff, a kaukázusi juhász, a cane corso és keverékeik. Agresszív kutyának minősül továbbá bármely eb, amely hergelés nélkül emberre vagy állatra támad, valamint viadalokban vesz részt, illetve erre képezték ki.

Ilyen állatot csak ember elleni bűntettért el nem ítélt, teljesen beszámítható felnőttek tarthatnak. Az ingatlan bejáratára legalább 15×25 cm-es figyelmeztető táblát kell kifüggeszteni. A kutyákat be kell oltatni veszettség ellen, be kell jegyeztetni a Román Ebtenyésztők Egyesületénél, és annak bizonylatát le kell adni a rendőrségre. Ugyancsak le kell adni egy felelősségvállalási nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell az egyed személyi számát, az oltási igazolást, harci kutyák esetében az ivartalanítási bizonylatot és kárbiztosítást. Ezek elmulasztása egyenként 500-tól 1500 lejig terjedő pénzbírsággal sújtható, szintúgy a veszélyes ebek szaporítása is.

Harci kutyákat zárt közösségi térbe, tömegközlekedési eszközre vinni tilos, közútra kizárólag pórázon és szájkosárral szabad. Egyéb veszélyes ebet közösségi térbe, tömegközlekedési eszközre vinni szintén csak pórázon és szájkosárral szabad. Ezeknek az előírásoknak a megszegése 1500 és 3000 lej közötti bírságot von maga után, ugyanúgy, mint a veszélyes ebek elhagyása.

Bűntettnek számít kutyaviadalok szervezése, az azokon való részvétel, továbbá az emberre irányuló kutyatámadás meg nem akadályozása, a harci kutyák országba való behozatala és az azokkal való kereskedelem. (sz.)