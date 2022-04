A feldobásnál mi hoztuk el a labdát, s az első támadás végén Daniel Raber meg is szerezte a Sepsi-SIC első kosarát. A házigazda Aradi FCC gyorsan egyenlített, majd a kék-sárgák Tereza Vitulova triplájával rövid időre vezettek is (5–4). Brianna Fraser kosarával újra előnybe kerültek a zöld-fehérek, de a következő percek a Maros-partiakról szóltak, és a 6. percben 14–6-ra alakult az eredmény. Ekkor Zoran Mikes magához rendelte tanítványait, aki pillanatok alatt 14–14-ra hozták a döntő negyedik meccsének állását. A negyed hajrája kőkemény csatát hozott, és sajnos a háromszéki lányok hátrányból várták a folytatást (19–16). A második játékrészben az egyre összeszedettebben kosárlabdázó szentgyörgyiek átvették a kezdeményezést, jól zártak védekezésben, és elöl Fraser szórta a pontokat (23–27). Andreona Keys kosarát vendégidőkérés követte, a 20. percben pedig a kezdőként pályára lépő Ștefania Cătinean előbb mezőnyből, majd a hárompontos vonalon túlról is eredményes volt (25–32).

A térfélcsere után nagy taktikai csatát hozott a két finalista párharca, s a küzdelem olykor a sportszerűség határát súrolta. Kosárra kosárral feleltek a csapatok, és a jobban célzó zöld-fehér mezesek a 25. percben Jovana Pašić triplájával tízpontos előnyre tettek szert (34–44). A folytatásban az aradiak percei következtek, akik feljöttek négy pontra, ám Shaqwedia Wallace egy és Ioana Ghizilă két hármasával a címvédő Sepsi-SIC 46–55-ről várta az utolsó negyedet. Ebben az őrjöngő hazai szurkolók szárnyat adtak Bogdan Bulj lányainak, akik gyorsan ledolgozták hátrányukat (56–56), s kihasználva a hihetetlenül akadozó támadójátékunkat, átvették a vezetést és az összecsapás irányítását (61–59). Kosarasainkra egyre nagyobb nyomás nehezedett, de csapatunk állta a sarat, és Alina Podar duplájával felzárkózott két pontra (65–63). Innen sok hibát és több rossz dobást mutattak be a szentgyörgyiek, bosnyák edzőnk pedig egymás után kétszer is time outot kért, de nem sikerül lenyugtatnia tanítványait, akik a továbbiakban is kapkodva játszottak. A mérkőzés utolsó kosarát Keys jegyezte, és az Aradi FCC kedd után szerdán is meg tudta verni a háromszéki együttest. A vége 67–63 lett a határ menti alakulatnak, amely ezzel a diadallal 2–2-es döntetlenre hozta az egyik fél három sikeréig tartó döntő állását.

Folytatás szombaton Sepsiszentgyörgyön, remélhetőleg jobb bíráskodás mellett.

A második aradi mérkőzés legjobbját a nyertes gárda adta, hiszen Keys dupla duplával – 28 ponttal és 10 lepattanóval – vette ki részét a kék-sárgák tegnapi győzelméből. Tőlünk ezúttal Fraser 18, míg Pašić 14 ponttal zárta a meccset.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, döntő – 4. mérkőzés: Aradi FCC–Sepsi-SIC 67–63 (19–16, 6–16, 21–23, 21–8) Arad, Victoria Sportcsarnok. Megközelítőleg 1400 néző. Vezette: Alin Faur, Dragoș Nicolae, Mate Andras Stretea. Aradi FCC: Vitulova 16/6, Keys 28, Akathiotou 13/9, Vaida, Hadzovic 2–Sutherland 6, Manea, Fleșer, Rotariu, Mîrne-Nagy, Vati, Ghiță 2. Edző: Bogdan Bulj. Sepsi-SIC: Cătinean 7/3, Podar 4, Raber 8, Fraser 18, Jones–Wallace 6/6, Croitoru, Nemes, Pašić 14/6, Botos, Pop, Ghizilă 6/6. Edző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Pašić (39.)