A Szent György Napok programja

A REFORMÁTUS VÁRTEMPLOM UDVARA

Április 30., szombat

11.00–12.00 A Tekergők együttes Égen-Földön című gyerekkoncertje

11.45–13.00 Gyerekfoglalkozás: Segíts, ha tudsz!

13.00–14.00 Szeretetből hálót fonni – a Református Kollégium gyermekkórusának koncertje

Ifjúsági programok

11.00–14.00 Szabadulj, ha tudsz! Bibliai szabadulószoba

14.00–15.00 Messzehangzó ifjúsági koncert

A programok ideje alatt a református gyülekezetek kézművesvására és az imasétány lesz megtekinthető.

Borpark A Park vendéglő kertje

Április 29., péntek

14.00–15.00 Nyitás

14.00–16.00 Utcazene

16.00–19.00 Dj Gluon

18.00–19.00 Bor- és pálinkakóstoló

19.30–22.00 Borvilági-koncert

Április 30., szombat

14.00–15.00 Nyitás

14.00–16.00 Utcazene

16.00–19.00 Dj Gluon

18.00–20.00 Bor- és pálinkakóstoló

19.30–21.30 Koszika & Friends-

koncert

Május 1., vasárnap

14.00–15.00 Nyitás

14.00–16.00 Utcazene

16.00–19.00 Dj Gluon

18.00–20.00 Bor- és pálinkakóstoló

19:00–21.00 Harmony Band

Közösségi színpad – ’56-os emlékpark

Április 29., péntek

12.00–12.20 Néptánc: Nemere Tánccsoport (Lécfalva) – felcsíki és sóvidéki táncok. Oktató: Kocsis Hunor

12.30–12.40 Ének: Csicsergők énekegyüttes, a dalokat betanította Erőss Judit

12.45–12.55 Népi gyermekjátékok: a Hófehérke Óvoda Vackor csoportja Süss föl nap, Szent György nap! című előadása. Felkészítő óvónő: Szép Kinga

13.00–14.25 Népi gyermekjátékok és néptánc: a Székely Mikó Kollégium I. B, IV. B, I. E, I. A, III. C, I. D, II. C és II. A osztályos tanulóinak előadása. Oktató: Kocsis Hunor

14.30–14.40 Néptánc: A Mikes Kelemen Elméleti Líceum III. A osztályának előadása. Oktató: Kocsis Hunor

15.00–16.20 A Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak előadása. Zongora-előadás: Coteata Maya, Simion Bianca, Nyikó Fruzsina és Kovács Dániel, Sebestyén-Lázár Regina és Vizi Gellért (zongora), Leopold Clara Morena, Cizmas Anastasia (ének); Ének: Canticum énekegyüttes; Modern tánc: II. A és IV. A, a román tagozatos diákok előadása; Szavalat: Erdelyi Sara Alexia, II. A, Feraru Rareș, II. A, Panti Alexia Irina, IV. A osztály; Hegedű: Ardelean Luca, II. A, Neagoe Tudor, IV. A osztály; Zene: Jennifer Mohebbi elektromosgitár-szólista rock-, folk- és indie rock dalokat ad elő. Felkészítő oktatók: Sebestyén-Lázár Enikő, Florescu Maria és Okos Claudia

17.00–17.15 A sepsiszentgyörgyi Ceata Opincuța csoport néptáncelőadása

17.20–19.00 Folklórműsor. Matilda Pascal Cojocărița és a Beszterce-Naszód Megyei Művelődési Központ Dor Românesc Népi Együttesének előadása

19.30–20.30 Koncz Gergely – Magyarpalatka. Lemezbemutató koncert (HU)

Április 30., szombat

09.00–10.00 Áldáskérés a városra. Imavezető: Bajcsi Tibor

10.00–10.15 Népi gyermekjátékok: A Hófehérke Napközi Otthon Micimackó nagycsoportos gyermekeinek előadása. Felkészítő óvónő: Vasile Ágnes, Szabó Anna-Mária

10.20–10.30 Zenés játék: A Gulliver Napközi Otthon waldorfos Szivárvány csoportjának Hol jártál, te báránykám? című zenés előadása. Felkészítő óvónő: Kolcsár Aranka Melinda

10.40–10.50 Népi gyermekjáték: A Hófehérke Napközi Otthon Csicsergők nagycsoportjának előadása. Felkészítő óvónők: Zoltáni Zsuzsánna, Veres Szidónia

11.00–11.40 Tánc: Tzumba Dance, Zumba kids with Tünde. Oktató: Tittesz Tünde

11.50–12.10 Tánc: Candy Children, modern tánc, hip-hop, Zumba. Oktató: Vékony Barna

12.15–13.00 Tánc: Z Dance, a Sport-All Sport Klub táncszakosztályának bemutató előadása. Oktató, szakosztályvezető: Vass-Vitus Kinga, oktató: Sándor Lilla, segédoktatók: Stinghe Szófia, Brandabura Ingrid, Cojocaru Adrienn Krisztina

13.00–13.40 Táncbemutató: Kortárs modern táncok a Mo-Move tánc- és mozgásműhely bemutatásában. Oktató: Ardelean Mónika

14.00–14.20 Néptánc, Közösségi: A Zöld Fenyő néptánccsoport műsora – Szilvási Dorottya népdalokat ad elő. A tánccsoport vezetője: Fésüs Gyula. Oktató: Kocsis Hunor Tibor és Kocsis Lilla Tünde.

14.20–14.30 Néptánc, Közösségi: A szentivánlaborfalvi tánccso­port műsora. A tánccsoport vezetője: Pakuci Tamás. Oktató: Kocsis Hunor Tibor és Kocsis Lilla Tünde.

14.30–14.50 Néptánc, Közösségi: A Bölöni Kék Virág néptánccsoport műsora. A tánccsoport vezetője és oktatója: Akácsos Zsolt.

15.00–16.00 Néptánc és népi játékok: Népi játékok az Aprólábak Néptáncegyüttes előadásában; Moldvai táncok a Százlábacskák Néptáncegyüttes előadásában; Kalotaszegi táncok a Százlábú Néptáncegyüttes előadásában; Jobbágytelki táncok a Pitvar Néptáncegyüttes előadásában; Vajdaszentiványi táncok a sepsiszentgyörgyi Laboda és a kézdivásárhelyi Táncoló Udvartér baráti társaságok közös előadásában. Ének: Kovács Sára és Balázs Gergő. Oktató: Virág Endre és Virág Imola

16.00–17.00 Néptánc: Kincskeresők Néptáncegyüttes előadása. Az együttes vezetői: Tőkés Csaba Zsolt és Tőkés Edit

17.30–18.30 Könyvbemutató-­koncert: A Nagybetűs NŐ – Háromszéki Nők Évkönyve-bemutató és a Voces Női Kar koncertje

19.00–20.00 A Rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

20.30–21.30 Koncert: Fernet Blues Company (RO)

Május 1., vasárnap

11.20–11.35 Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület: Népdalok és katonadalok

11.45–12.40 Folklórműsor: Româ­nașii csoport (sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola), Ciobănașul együttes (Bodzafordulói Művelődési Ház)

13.00–14.00 Muskátli: Magyar nótadélután

15.00–16.00 Codex Régizene Együttes: Boldog ember, akinek sokra nincsen gondja. Főúri mulatódalok

16.30–17.30 A zene, az kell, musical és rajzfilmzene a Classical Singers Énekegyüttessel

18.00–19.00 Koncert: Pócsai Kriszta Quartet (HU)

20.00–21.00 Koncert: Road Six Sax (HU)

Ifjúsági Udvar – A volt dohánygyár udvara

Április 29., péntek

14.00–15.00 Felvonulás – az Ifjúsági Udvar megnyitója. Útvonal: a főtéri Szent György-szobor– Szabadság utca–Kós Károly utca–dohánygyár udvara

15.00–15.30 Színezzük újra! – Color Party, közreműködnek a sepsiszentgyörgyi iskolarádiók lemezlovasai

15.30–16.30 Hogyan épít minket az önkéntesség? – kerekasztal-beszélgetés a sepsiszentgyörgyi és Kovászna megyei ifjúsági szervezetek vezetőivel

16.00–17.00 Vakrandi-iratkozás – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésé­ben

16.00–18.00 Fizikai határokon túl! – élménybeszámoló és beszélgetés Koncz Alex Sasával (triatlonista és ironman), továbbá Bara János légióssal

17.30–20.30 a Saint George’s Got Talent tehetségkutató előválogatója – a Háromszéki Ifjúsági Tanács szervezésében

18.00–20.00 SIFF-Pong bajnokság – ügyességi asztali labdajáték a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum szervezésében

22.00–0.00 DJ Pici

Április 30., szombat

11.00–12.30 Jógaoktatás Harmati Violával – a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum szervezésében

11.00–17.00 Vakrandi – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

12.00–14.00 Társasjáték-bajnokság – a Minta Ifjúsági Szervezet szervezésében

12.00–13.30 Ifjúsági kerekasztal – a Háromszéki Ifjúsági Tanács szervezésében

14.00–16.00 Fiatal vállalkozói fórum – a Junior Business Club szervezésében. Moderál: Karácsony Zsolt, a JBC vezetője. Bemutatkoznak Szmolka Edit (Tetrafor Kft.), Andrei Mihai (Amiro Cont Kft.), Luka Levente (eMudding Kft.), Bartók Mátyás (egyetemista, vállalkozó)

14.00–17.00 Élő könyvtár, avagy kölcsönözz egy beszélgetést különböző szakmabeliekkel! – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

16.00–17.00 Világpolitika 2022 – Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász és egyetemi tanár előadása

17.00–18.00 Kamasz pillanatok – a marosvásárhelyi Tamacisza Kulturális Egyesület ifjúsági társulatának színházi előadása Kozsik József rendezésében és a Pont.ma szervezésében

18.00–19.00 Olaszországi túra – Gheorgița Raymond élménybeszámolója és előadása – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

19.00–21.00 Hangot adunk a tehetségeknek! – ifjúsági zenekarok fellépése

21.00–22.30 Dubgrade

22.30–0.00 Azteca

Május 1., vasárnap

10.00–0.00 Kincskeresés – Sepsiszentgyörgy belvárosában zajló csapatvetélkedő – a Minta Ifjúsági Szervezet szervezésében

11.00–12.30 Jógaoktatás Máté Zsuzsával – a Sepsiszentgyörgyi Ifjúsági Fórum szervezésében

12.00–16.00 Vakrandi – a Turul Ifjúsági Iroda szervezésében

12.00–15.00 Lélek a vállalkozás mögött – kerekasztal-beszélgetés Bardócz Csaba lelkésszel és Tóth György Botond közgazdásszal

12.30–13.30 A bőrápolásról természetesen! – beszélgetés Fazakas Katával, a KATI Naturals megálmodójával

13.00–15.00 Életmentő virtuális valóság – elsősegély-oktatás VR-szemüvegek segítségével – a Salvatore Egyesület szervezésében

14.00–19.00 Családi majális – piknik, májusfadíszítés és családi programok

15.00–17.00 Érdekképviselet a középiskolában – beszélgetés a diákjogokról és -kötelezettségekről a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének tagjaival – a Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének a szervezésében

15.00–17.00 Rendőrségi beszélgetés

16.00–16.30 Várkonyi Eszter zenés-bábos interaktív előadása: TENGEREMBER – avagy játsszunk tengeri szörnyest!

17.00–18.00 Sportolók, akikre büszkék vagyunk – kerekasztal-beszélgetés a Sepsi-SIC, a Sepsi OSK és a Háromszéki Ágyúsok játékosaival, Szabó Norbert pályakerékpárossal és fizikai preparátorával, Madaras Dániellel

17.00–18.00 Családi mondókázás Dombay Imolával

18.00–18.15 A tombola nyerteseinek sorsolása

18.15–18.30 Találkozások – tehetséges fiatalok, fotókiállítás díjazása

18.30–20.00 Hangot adunk a tehetségeknek! – ifjúsági zenekarok fellépése

20.00–23.00 Saint George’s Got Talent, döntő.

Április 29.–május 1., péntek–vasárnap

Állandó programok:Közösségi fal: Tedd színesebbé az Ifjúsági Udvart a gondolataiddal! – szabad falfestés és írás (10.00–22.00)

Chill Zone & Bar – zenélnek a kovászna megyei iskolai rádiósok (10.00–22.00)

Találkozások – tehetséges fiatalok fotókiállítása (12.00–22.00)

Társasjátéksarok – a Mikes Kelemen Elméleti Líceum Diáktanácsának szervezésében és a Zamat támogatásával (10.00–22.00)

Tombolagyűjtés a programokon

Csocsó, asztalitenisz, teqball, tollaslabda, slackline (10.00–22.00)

Fotósarok

SEPSISZENTGYÖRGYI UTCAZENE-FESZTIVÁL

SZIMPLATZ

Április 29., péntek

15.50–16.30 Candyman Duo

16.40–17.20 Brass Time

Április 30., szombat

15.00–15.40 Naninski&Figaro

15.50–16.30 Selfish Murphy Ac. Trio

16.40–17.20 Jackberry

Május 1., vasárnap

14.15–14.50 Brass Time

15.00–15.40 Candyman Duo

15.50–16.30 Spontán zenekar