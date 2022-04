Előző írásunk

Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartotta a magyar kormány szerdán, a fontosabb döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a tegnap reggeli Kormányinfón. Az Országgyűlés alakuló ülését május 2-án tartják. A miniszter bejelentette: rendkívüli nyugdíjemelésről döntött a kormány, a nyugdíjasok január 1-jétől visszamenőleg is megkapják a különbözetet, és arról is határoztak, hogy július 1-jéig meghosszabbítják a benzin- és élelmiszerárstopot.