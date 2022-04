Önvezető autók

Egyelőre még csak olyan Tesla-modellek vannak, amelyek részben önműködőek, és még mindig az ember a felelős azért, amikor valami gikszer beüt, és ha a sofőr nem áll készen a rendszer felügyeletére, akkor az autó sem önvezet. De a technika hatalmas mértékben fejlődik, és remélem, hogy közvetlen emberi felügyelet nélkül is tudnak majd közlekedni ezek az önvezető járművek.

Idővel ezek az autók egymással is képesek lesznek kommunikálni. Azért, hogy élethűek legyenek, egy-egy jóforma robotembert vagy robotasszonyt lehetne a sofőrülésbe ültetni, akik majd egymásnak ráznák az öklüket, és az ablakot leengedve küldenék egymást és a programjukat tervezőket melegebb éghajlatra, ha úgy vélik, hogy a másik robot tévedett a vezetésben. Lehet, hogy lesz nekik automata rendőrfelismerő rendszerük is, és megállnak, ha a rendőr leinti, mert meg tudják különböztetni egy stoppolni akarótól. És biztosan beprogramozzák arra is, hogy miként vitatkozzanak a rendőrrel, ha az azt mondja, hogy az önvezető autó robotpilótája szabálytalankodott. Vajon kit fog megbüntetni a rendőr, ha a robotnak nem adnak pénzt, hogy kifizesse a büntetést? De ha nem lesz egy ember formájú robot a vezetői ülésben, csak egy számítógép a műszerfalba beépítve, akkor a rend őre megbüntetheti az autót még esetleg azért is, hogy sofőr nélkül közlekedett? Ha meg a jobb helykihasználás végett ül egy élő személy a vezetői székben, akkor az mit fog mondani, ha megállítja a rendőr? Olyasmit, hogy kérem, nekem ehhez semmi közöm, mert az automatika vezette az autót. De ezzel vissza tudnak élni a közönséges, élő autóvezetők is, mert rákenhetik a vétket egy számítógépre.

Az önvezető autókra nálunk feltétlenül szükség lenne, ha már rendes útjaink, autópályáink nincsenek, amelyeken egy normális, élő autóvezető közlekedni tudna. Romániá­ban egymillió lakosból átlagosan 97 veszti életét közúti balesetben, míg az európai átlag 51. A balesetek csak nyolc százaléka következik be autópályákon, melyekben mi elég nagy hiányt szenvedünk, és ez lehet az oka, hogy az élen száguldunk a halásos balesetek számát tekintve.

Különben belügyminiszterünk már korábban is mondta, hogy az autóvezetők „lassan siessenek”. (Lassú víz partot mos, lassú autó lassabban borul fel?)

Nincsenek rendes útjaink, ezért történhetett meg, hogy egy terepjárós a Suceava megyei Vatra Dornei üdülőtelepen a sífelvonó mellett, a természet lágy ölén ralizott, nekiütközött az egyik széknek, és úgy megrongálta a felvonót, hogy az egész rendszer leállt. A felvonón 51-en ültek, és hosszú órákon át csodálhatták a tájat fentről, amíg lehozták a katasztrófavédelem munkatársai.

Ha az önvezető autók beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, akkor idővel oda is eljuthatnánk, hogy csak a sofőr nélküli autók használatát engedélyezzék, magyarán tilos lenne autót vezetni, mert ugyebár azt mondják, hogy az ember igen, de a gép nem téved.

Addig is más módszereket vagyunk kénytelenek alkalmazni a balesetek elkerüléséért. Ónfalva (Onești) Bákó felöli kijáratánál egy úgynevezett halálkanyarban úgy akarták csökkenteni a balesetek számát, hogy a kanyart megszentelték. De ez nem tűnt elég hatékonynak, és most még egy keresztet is állítottak oda. Biztosan azért, hogy aki látja, csökkentse a sebességet, mert hanem a temetőbe jut, és akkor saját keresztet kaphat.

A bánffyhunyadi rendőrség a múlt héten adott hírt arról, hogy egy részeg férfi felszállt autójával, berepült az egeresi temetőbe, és megrongált néhány síremléket. A temetőbe került, de szerencséje volt, mert nem végérvényesen, és mást sem juttatott oda örökre.

Az „automata sofőrök” tudtommal nem fogyasztanak alkoholt, és az önjáró autók csak benzint isznak. Bár még azt is megérhetjük, hogy idővel olyan vírust ültetnek memóriájukba, melyek egy fél deci pálinkát követelnek indulás előtt.