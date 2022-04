A Răzvan Anton és Mihai Iepure-Gorski képzőművészek által 2020-ban indított kiállítássorozat célja, hogy teret biztosítson a fiatal művészeknek a bemutatkozásra, bekapcsolja őket a művészi élet vérkeringésbe – indította a Future Perfect – Befejezett jövő #5 újratöltve című csoportos kiállítás megnyitóját a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben a házigazda Kispál Attila, aki a jelenlegi kiállítás egyik kurátora is Kispál Ágnes-Evelin mellett.

A Szent György Napok kulturális programkínálatának részeként csütörtök délután tartott rendezvényen Kispál Attila előbb az ötödik részéhez érkezett kezdeményezés művészi törekvéseit ismertette, majd a most kiállító fiatal művészek munkáit is bemutatta röviden a közönségnek.

„Nem vagyunk annyira naivak, hogy azt higgyük: az új művészgenerációt anticipálni vagy felmérni tudnánk a régi, akadémizált – és ennek folytán halott – művészeti felfogás és nyelvezet eszközeivel. Helyette egy harctér határait kívánjuk itt meghúzni, és egy elkövetkező forradalom (lehetetlen) kereteit meghatározni. Mert bármilyen más törekvés csupán lezárná azt, ami el sem kezdődött, vagy megismételné azt, amit már eleve ismertünk. A nagy művészek sohasem az érthető dolgok és emberek iránt érdeklődnek, hanem makacsul rámutatnak egy-egy égető kérdésre, még akkor is, ha ez számukra a pusztulást jelenti” – idézte a nemrég bezárt kolozsvári Ecsetgyár kurátorainak a Befejezett jövő első kiadása elé írt gondolatait Kispál Attila. Mint mesélte, valójában tavaly októberben mutatták be a sorozat ötödik részét a kolozsvári Tranzit Házban, és annak a kiállításnak a bővített változatát láthatják most az érdeklődők a Magmában.

A projektre való felkérés igazi kihívás volt számukra, hisz ez a kezdeményezés a fiatal művészekre fókuszál, akik közül kevesen ismertek – vallotta Kispál Attila. Ennek egyik oka, hogy „Sepsiszentgyörgyön nincsenek nagy számban kortárs művészeti intézmények”, ezáltal a nemzedékek közötti kapcsolatok kiépítésére szűkebb felület adatik, másrészt, az utóbbi másfél-két évben az utazási lehetőségek korlátozottsága is nehezítette a fiatal képzőművészek integrálódását a szakmai szcénába. A Magmának is voltak hasonló kezdeményezései, például a Working Title című 2014-es és 2018-as kiállítások, melyek nemzetközi pályázati felhívás és zsűrizés alapján a 35 év alatti művészek és alkotásaik bemutatására adtak lehetőséget. Azonban a járványhelyzet bizonytalan körülményei miatt kénytelenek voltak elhalasztani ennek a sorozatnak a 2020-as évre tervezett kiállítását – mondta a szakember.

A Befejezett jövő #5 című projekt bővített kiadása olyan pályájuk elején álló, fiatal művészek alkotásait, csoportos munkáit mutatja be a Magma kiállítótereiben, akiknek művészi gyakorlatában a fotográfia és videó mint elsődleges médium szerepel, vagy műveik egyik alkotóelemeként van jelen. Közös témájuk az otthon kérdése volt, mely átmeneti állapotként, személyes-intim közegként, történelmi-szociológiai kontextusként és építészettörténeti megközelítésben is megjelenik a kiállított alkotásokban.

A kiállításon Ádi Brigitta, Bakcsi Kata, Bede Kincső, Fejér Bernadett, Kovács-Vajda Bence, Kusztos Júlia, Mihai Șovăială és Nagy Bea alkotásait láthatja a közönség. A kiállításmegnyitó valójában tárlatvezetés is volt, hisz Kispál Attila értelmezte is valamennyi kiállító művész munkáit. Csak dióhéjban, persze, de ez a néhány gondolat sokat segített a befogadásban. Talán többen járnának kiállításmegnyitókra, ha minden kurátor követné a példáját.