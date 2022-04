Birtalan Csanád szervező elmondta, az elképzelés ugyanaz, mint az eddigi években, a tavaszi időjárás közeledtével továbbra is arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy a kerékpárt ne csak sportolásra használják, hanem munkába járni és ügyet intézni is, ezzel is tehermentesíthetnék a város forgalmát. Az előző évekhez hasonlóan a megnyitón jelen lesz a Vocalcycle, amely a helyszínen átnézi, olajozza, beállítja annak a kerékpárját, aki igényli, az M&M Cake képviseletében Mátyás Andrea finom süteményekkel ösztönöz a reggeli órákban, továbbá olyan partner is lesz, aki kávét osztogat a megnyitón.

Május során azok, akik kerékpárral közlekednek, több kedvezményben részesülhetnek, ebben kezdetek óta partner a Szimpla, amely ingyen feketét, teát és zsíroskenyeret biztosít a kerékpárosoknak hétköznapokon 8 és 10, illetve 15 és 17 óra között. A támogatók sora még bővülhet, hiszen felhívást tettek közzé, továbbá tárgyalásban vannak a május végén első alkalommal sorra kerülő SepsiBook könyvvásár szervezőivel, hogy a kiadók engedményben részesítsék azokat, akik kerékpárral mennek a rendezvényre. Az esemény egyik új partnere a Sepsi Value Centre, ahol szintén több érdekes akció várható május folyamán.

Kiss Bence ötletgazda úgy fogalmazott, a környéken az autósok, teherautósok, biciklisek és gyalogosok olyanok, amilyenek, viszont el kell férniük egymás mellett anélkül, hogy egymásban kárt tennénk és szidalmaznánk a másikat, mivel a normális közlekedéshez hozzátartozik a tolerancia és az elővigyázatosság. Hozzátette, idén kiemelten fontos számukra a mentalitásváltás, több türelmet szeretnének mindenki részéről, illetve arra ösztönöznék az embereket, hogy jobban figyeljenek egymásra a mindennapi közlekedés alkalmával. Az esemény ötödik kiadása biciklis felvonulással zárul május 28-án, szombaton, valamint újdonságnak számít, hogy a kerékpársávon parkoló autókat figyelmeztetik, egy szórólapot tesznek a szélvédőkre, hiszen szeretnék, ha a kijelölt utakat akadálymentesen tudnák használni, azonban előfordul, hogy a tilosban parkoló járművek gátolják ezt. Reménykednek abban, hogy erre a rendőrség is hangsúlyt fektet.

A Vocalcycle tárgyalást folytatott a polgármesteri hivatallal, amelyben van hajlandóság arra, hogy beszerezzen több szerelőállomást. A főtér közelében a Háromszéki Közösségi Alapítvány évekkel ezelőtt elhelyezett egy kerékpár pumpát, amelyet ismeretlenek megrongáltak, és azóta még nem sikerült megjavítani, ezúttal ezt szeretnék pótolni. A rendezők kiemelték, a kerékpározáshoz is szükség van infrastruktúrára, így bevonnák a megyei tanácsot is, amelynek vannak elképzelései e téren is. A szervezők üdvözölnek minden olyan kezdeményezést, amely bicikliutak létesítésére, karbantartására és összekötésére vonatkozik, hangsúlyosan az utóbbi lenne a legfontosabb.