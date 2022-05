A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor–Marcus Andreoiu páros a jó szereplés és egy újabb dobogós helyezés reményében utazott Székelyudvarhelyre, ahol a hétvégén tartották meg a 2022-es román ralibajnokság második futamát. A szomszéd megyei aszfaltversenyen összesen 79 egység állt rajthoz, a mezőnyre pedig a pénteki shakedown mellett további tizenkét gyorsasági várt. A háromszékiek az első szelektív szakaszt a 17. idővel zárták, majd egy 10 másodperces büntetést is begyűjtve a 17. helyen fejezték be az első versenynapot. Szombaton már jobban alakultak Szabóék dolgai, ugyanis egy tizennyolcadik időeredmény mellett több top tizenötös helyezést is elértek. A Szabó–Andreoiu duó összesítésben a 13., az RC4-es géposztályban az 5. és a Peugeot Kupában a 2. lett.

„Jó kis verseny volt az idei Hargita Rali. Az autó tökéletesen működött, én egy kis megfázás miatt viszont szenvedtem. A gumiválasztással lehettünk volna bátrabbak azok után, hogy kezdtem megbarátkozni a Hankook abroncsokkal. Elégedett vagyok a teljesítményünkkel és az eredménnyel, még annak tükrében is, hogy a szombati napot egy tíz másodperces büntetéssel kezdtük. Kemény küzdelem volt, de mi teljesítettük a célkitűzésünket, hiszen a Peugeot Kupa dobogójáért szálltunk harcba” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor, aki az is elmondta, hogy kihagyják a május végi Argeș Ralit, és legközelebb a Suceava környéki Bukovina Ralin állnak rajthoz.

Egyébként Simone Tempestini sikerével ért véget az idei Hargita Rali, a kolozsvári pilóta a tizenkét gyorsasági szakaszból kilencet megnyert, és összességében hatodszor bizonyult a legjobbnak a hargitai eseményen.

Eredmény: * összetett: 1. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Porsche 997) 59:55.1 perc, 2. Sebastian Barbu/Bogdan Iancu (Škoda Fabia Rally 2) +1:07.5 perc, 3. Andrei Gîrtofan/Doru Vrajă (Skoda Fabia Rally 2) +1:45.7 perc… 13. Szabó Csongor/Marcus Andreoiu (Peugeot 208) +7:01.7 perc * RC4-es géposztály: 1. Maior Norbert/Francesca Maior (Peugeot 208 R2) 1:04:06.6 óra, 2. Cristian Sugar/Vlad Colceriu (Peugeot 208) +1:22.7 perc, 3. Vlad Cosma/Carmen Poenaru (Peugeot 208) +2:14.1 perc… 5. Szabó/Andreoiu +2:50.2 perc * Peugeot Kupa: 1. Sugar/Colceriu 1:05:29.3 óra, 2. Szabó/Andreoiu +1:27.5 perc, 3. Radu Necula/Adrian Temes (Peugeot 208) +1:51.7 perc.

A bajnokság május 20–21-én az Argeș Ralival folytatódik. (tibo)