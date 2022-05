Ceglédiek a város ünnepén

Péntek délután Apáti-Tóth Sándor ceglédi fotográfus kiállítása nyílt meg az unitárius egyházközség közösségi termében, a vendégeket Nagy Zoltán megyeszékhelyi történész köszöntötte. A ceglédi Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, Földi László megjegyezte, azért is fontos e kiállítás, mert ha a civil szféra gyökeret ver, a két város közötti kapcsolatok még elevenebbé válnak. A tárlatot Magyarósi Imola Piroska sepsiszentgyörgyi művészettörténész nyitotta meg, kiemelve, hogy a fotók töprengő, szemlélődő magatartásra késztetik a nézőket. Apáti-Tóth Sándor megjegyezte: amikor fotografál, szinte az egész élete végigsuhan előtte. Végül azt is hozzáfűzte, műkedvelő borászként úgy véli, képeit nyugodtan bírálhatják, de „nagyon kérem, ne mondjanak rosszat a boromról”, majd egy díjazott borával megkínálta a látogatókat is.