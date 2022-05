Alakítsd ki a hálószobádat fenntartható stílusban /X/

Mindenhol jó, de a legjobb a természetben? Csempészd be az otthonodba, pontosabban a hálószobádba, ahol a fenntartható anyagok kellemes légkört teremtenek, amely arra ösztönöz, hogy relaxálj.

Természetes anyagok, növények, újrahasznosítás. Így lehetne összefoglalni a fenntartható életmódot. Ennek a stílusnak az az előnye, hogy természetbarát, és a természetes anyagok használatának köszönhetően nagyon időtálló. A jövőnk abban rejlik, hogy nem pazarlunk!

Fenntartható anyagokból készült ágyneműhuzat

A hálószoba legfontosabb eleme természetesen az ágy és a matrac. Ne feledd, hogy a megfelelő ágy és matrac csökkenti a hátfájás feszélyét és javítja az alvás minőségét is. Értelemszerűen hozzájuk tartozik az ágytakaró és az ágyneműhuzat. Felejtsd el a szintetikus szálakat, és válassz természetes anyagokat. A természetes anyagok kiválóan elvezetik a nedvességet, és megfelelő ápolás mellett nagyon sokáig kitartanak. Érdemes lehetőleg ökocertifikált, nagyobb grammsúlyú ágyneműt vásárolni, ami garantálja, hogy sok mosási ciklus után is szép marad.

Ha a természetes megjelenésre szeretnél építeni a hálószobádban, érdemes lenvászon ágyneműhuzatba fektetni, mely elvezeti az izzadságot, természetes módon antibakteriális és alkalmas allergiások számára. További előnyei közé tartozik a hőszabályozó képessége - nyáron és télen is jól fogod érezni magad benne. Ne hagyd magad elriasztani a kezdeti érdessége miatt, minél tovább használod, annál puhábbá válik. Az egyetlen hátránya, hogy a vászon az egyik legdrágább anyag. Ha olcsóbb alternatívát szeretnél, válassz organikus pamutból készült ágyneműt földes árnyalatokban.

A fotó forrása: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Természetes anyagok, amelyek generációkon át kitartanak

A bútorok legmegfelelőbb anyaga természetesen a tömör fa, ideális esetben keményfa, például tölgy és bükk. Megfelelő gondoskodás, rendszeres karbantartás esetén évtizedekig kitartanak. Értékelni fogod a tömör fát például az ágy, az éjjeliszekrények és a szekrények esetében. Ha a fa természetes megjelenése unalmassá válik, nagyon egyszerűen lefesthető bármilyen színre.

Ne feledkezz meg egy másik természetes anyagról, a bambuszról sem. Környezetbarátabb a termesztése, és divatos redőnyöket, különféle rendszerezőket vagy függő- és állólámpákat is gyártanak belőle.

A fotó forrása: Pixel-Shot / Shutterstock.com

A szőnyegekről sem szabad megfeledkezni

A mai szintetikus anyagok korában az ember elfelejtené, hogy a szőnyegek is készülhetnek természetes anyagokból. Az, hogy méretre vágható vagy darabszőnyeget választasz, csak rajtad múlik. Még az áruk is hasonló a szintetikus szőnyegekhez. A leggyakrabban használt anyagok a viszkóz, a bambusz, a juta, a szizál vagy a kender. Természetesen léteznek gyapjúból vagy selyemből készült fényűzőbb szőnyegek is, de ott más árkategóriában mozgunk.

Fektess főleg természetes dekorációkba

Túl sterilnek tűnik a hálószobád dekoráció nélkül? Díszítsd fel szobanövényekkel. A szobába, ahol alszol, olyan növényeket válassz, amelyek a nap folyamán oxigént termelnek, vagy képesek a levegőben lévő szennyező anyagokat felfogni. Ilyen például az anyósnyelv, a zöldike vagy a hegyescsúcsú futóka. A páfrányok és más zöld szobanövények szintén megfelelőek. Kerüld a virágzó növényeket; ez különösen érvényes az allergiások vagy légzőszervi problémákkal küzdők esetében.

Még egy kaktuszt sem tudsz életben tartani? Ebben az esetben jobb, ha igénytelen dekorációkat választasz. A hálószobák természetes stílusához tökéletesen illenek a makramé kiegészítők. Egy kis ügyességgel magad is elkészítheted őket.

A fotó forrása: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Lehelj életet a régi tárgyakba

Miért vásárolnál új bútort, ha a régit is felújíthatod? Különösen a tömörfa bútorokat könnyű felújítani, csak le kell csiszolni és festékkel újrafesteni. Nézz körül a használt bútorokat árusító boltokban, hátha találsz olyan bútort, amelyből eredeti darabot készíthetsz. Hasonlóképpen, új életet lehelhetsz a régi függönyökbe, ha díszpárnává varázsolod őket. (X)