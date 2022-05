Háromszéki szív menti meg egy giurgiui lány életét

Amikor a súlyosan sérült páciens bekerült a kórházba, már szinte egyáltalán nem volt esély a túlélésre, előrelátható volt, hogy bekövetkezik a halál. Ilyenkor közlik a hozzátartozókkal a szomorú tényt és tájékoztatják őket arról, lehetőségük van úgy dönteni, ha beáll az agyhalál, beleegyezhetnek egyes szervek eltávolításába, amit súlyos betegeknek ajánlhatnak fel – mondta a kórházmenedzser. Ezúttal is ez történt. Megkapták a szülők jóváhagyását, és miután április 28-án bekövetkezett az agyhalál, értesítették az Országos Transzplantációs Ügynökséget és elindult a szervezési folyamat.

A törvényes eljárás szerint először kielemzik, milyen szervek jöhetnek számításba – kizárólag azok, amelyek egészségesek –, utána elvégeznek egy sor vizsgálatot, hogy megállapítsák az összeférhetőséget, és miután minden ide tartozó kérdésre választ kaptak, akkor jelzik a transzplantációt végző érintett klinikák, hogy jönnek a szervekért – részletezte az intézményvezető. Ez idő alatt az agyhalott pácienst stabil állapotban kell tartani, ez általában egy-két nap, ebben óriási szerepe volt a sepsiszentgyörgyi megyei kórház intenzív osztályos orvosainak, a szervek eltávolításánál sebészre, érsebészre, neurológusra is szükség volt, adott pillanatban húszan-huszonöten is részt vettek a beavatkozásban – részletezte András-Nagy Róbert. A marosvásárhelyi Kardiológiai Intézet, a kolozsvári klinika vese-transzplantációs egysége, a bukaresti Fundeni Kórház kiküldött orvosai is részt vettek a szervkivételben. A szívet egy tizenhat éves, súlyos szívelégtelenségben szenvedő giurgiui lány kapta, a vese Kolozsvárra, a máj Bukarestbe került. A transzplantációs program háromszéki felelőse, dr. Costache Cătălin intenzív terápiás szakorvos szerint a szervkivételi beavatkozás alatt nem volt semmi fennakadás, a részt vevő orvoscsapat és minden segítő kitűnő és gyors munkát végzett, amiért köszönet jár, de külön köszöni az elhunyt fiú családjának is, hogy „döntésükkel az élet csodájával ajándékoztak meg más betegeket”.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház közleménye szerint az intézmény 2014-ben kapott jóváhagyást emberi szervek begyűjtésére. Igen ritkán kerül sor ilyen beavatkozásra, mert a hozzátartozók nem egyeznek bele, hogy szerettük donor legyen – tudtuk meg a menedzsertől. András-Nagy Róbert lapunknak elmondta, országosan a legtöbb agyhalálos esetet az érsebészeti osztályokon jegyzik, a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban az elmúlt egy-két éves statisztikában tizenkét ilyen páciens szerepel, egyiküknél sem kaptak jóváhagyást a hozzátartozóktól szervkivételre. Idén a tizenhét éves fiú története az első ilyen jellegű esemény a kórházban.