A csütörtöki döntést a közösségi médiában jelentette be a vállalat, közölve, hogy hat lakótársulásnál szüntették be aznap a szolgáltatást, felsorolva az érintetteket. A bejegyzésben továbbá jelezték, hogy a lépést megelőzően, tíz nappal korábban, április 19-én azokban a tömbházakban, ahol a lakók jelentős tartozásokat halmoztak fel, felszólításokat függesztettek ki, melyben arról is értesítették az illetőket, hogy amennyiben továbbra sem törlesztik az adósságot, akkor megszüntetik az ivóvíz-szolgáltatást. A bejegyzésben továbbá megjegyzik, hogy a szolgáltatás megvonását vonja maga után, ha a számla kiállításától eltelt 45 naptári napon belül nem történik meg a kifizetés. A múlt csütörtöki döntés a 6-os Garzonok Lakótársulást, az 5-ös Garzon Lakótársulást, a 3D Lakótársulást, a 3E Lakótársulást, a 8-as Garzon Lakótársulást, a Váradi József Lakótársulást (2A, 2B lépcsőház) érintette. A Közüzemek szintén az említett bejegyzésben azt is tisztázta, hogy a vízszolgáltatás újraindításához feltétel az összes felgyűlt tartozás törlesztése, valamint a vízóra le- és felszerelési díjának törlesztése. Megjegyzik továbbá, hogy a szolgáltatás újraindítható a lakótársulások képviselői által írott részletfizetési vállalás alapján is. Az esedékes számla mellett a régi tartozás legkevesebb 5 százalékát kell havonta kifizetni a szolgáltatóval megegyezett ütemterv szerint. Ezen kötelezettségek elmulasztása a vízszolgáltatás azonnali felfüggesztését vonja maga után. A lakótársulásnak a szolgáltatás újraindításához igazolnia kell az első részlet kifizetését is. Emlékeztetnek még, hogy továbbra is a legfőbb céljuk a tartozások behajtása.

Pénteken az önkormányzat közleményt bocsátott ki, melyben jelezték, hogy közbenjártak a szolgáltatás visszaállítása érdekében – az érintett lakótársulások képviselői aznap egyeztettek a városháza képviselőivel –, illetve egy találkozót is kezdeményeztek a szolgáltató és a társulások illetékesei között. Az egyeztetésre ezen a héten kerül sor, célja, hogy megoldást találjanak azok számára, akiket érint a szolgáltatás megvonása, de időben törlesztenek, illetve hogy a felhalmozott tartozásra is megoldást találjanak. Sajtóértesülések szerint a csapok elzárását követően már csütörtökön viharos találkozó zajlott a lakótársulások és a lakók között, ahol sokan felháborodásuknak adtak hangot, mivel hiába fizettek tisztességesen, szomszédaik miatt nekik is szenvedniük kell. Kozsokár Attila, a Közüzemek vezetője korábban elmondta, hogy sajnos a tömbházak esetében nem tudják egyénileg megvonni a szolgáltatást a fogyasztóktól, a vállalatnak csak a közterületen lévő főcsapig terjed a hatásköre, ezt zárhatja el. Ha erre a lépésre kerül a sor, akkor sajnos az illető tömbházban olyanoktól is megvonják a szolgáltatást, akik tisztességesen fizetnek, nincsenek elmaradásaik. Az igazgató szintén korábban jelezte, a kintlévőségek behajtásánál nem arra törekszenek, hogy ivóvíz nélkül hagyják az embereket, több lehetőséget is biztosítanak a törlesztésre, illetve végrehajtókhoz, esetenként bírósághoz is fordulnak, a csap elzárása az utolsó megoldás, de sajnos előfordul, hogy nincs más választásuk. Kozsokár Attila arról is beszélt a legutóbbi sajtóértekezletén, hogy a vállalatnak mintegy hétmillió lejes kintlévősége van, amit be szeretnének hajtani, mivel az energiaárak drasztikus megugrása nehéz helyzetbe hozta a vállalatot. A kintlévőségek megugrásának egyik oka az volt, hogy a szükségállapot ideje alatt nem tudtak hatékonyan fellépni az adósok ellen, törvény tiltotta például a szolgáltatás megvonását, függetlenül attól, mekkora hátralékot halmozott fel az illető.